FIFA Ultimate Team incorona i Protagonisti, primo team Headliners disponibile

Con FIFA Ultimate Team c’è poco da star tranquilli. La modalità di gioco di FIFA 20, il titolo calcistico marchiato Electronic Arts, non smette mai di aggiornarsi, infarcendo il roster di carte disponibili con proposte sempre nuove. D’altronde è proprio così che, nel corso degli anni, è riuscita a costruirsi una fama divenuta ormai straripante. Ed è così che, progressivamente, ha allargato le fila della community di appassionati che giornalmente fanno il loro ingresso sui campi verdi del gioco.

Ebbene dopo l’evento dedicato ai TOTY, il Team of the Year, che ha regalato a FIFA Ultimate Team una squadra dell’anno come sempre parecchio golosa, è giunto il momento di cambiare pagina. Tutto cambia affinché nulla cambi, ed è sostanzialmente questo ciò che accade ogni giorno nella modalità di FIFA 20. Novità a profusione vengono rilasciate a cadenza regolare, in modo da stuzzicare costantemente l’appetito videoludico dei giocatori. E ancora una volta Electronic Arts non ci è andata piano.

FIFA Ultimate Team, nuove carte da non perdere: i Protagonisti!

Riuscire a ottenere il favore del pubblico dopo il rilascio dei TOTY non è di certo cosa facile. Andare a competere con quelli che molto probabilmente risulteranno essere i giocatori più forti da qui alla fine della carriera di FIFA 20 è un compito difficile. Ma c’è chi non si tira indietro neanche di fronte alle sfide più difficili.

È il caso degli Headliners, i Protagonisti della prima parte della stagione, che in FIFA Ultimate Team vengono omaggiati con carte speciali dalle statistiche migliorate e pronte a crescere con le carte IF alla stregua delle OTW. La particolarità sarà però nella loro “maggiorazione” rispetto agli IF, dal momento che il loro overall sarà superiore di un punto rispetto a quelle pubblicate nelle eventuali Squadre della Settimana.

Una prima selezione che ovviamente farà parecchia gola a tutti gli allenatori virtuali, viste le scelte operate da Electronic Arts che vanno incontro sostanzialemente a tutti i maggiori campionati europei. Ecco l’infografica che mostra tutti i campioni.

Ogni utente di FIFA Ultimate Team avrà quindi la possibilità di reperire, all’interno dei pacchetti e per un periodo di tempo limitato, le carte Headliners. Chiaramente chi non sarà baciato dalla fortuna durante i propri spacchettamenti potrà comunque fare affidamento sul mercato. Qui, tra compra ora e aste, tante saranno le possibilità offerte dalla community, con i più veloci e attenti che potranno fare dei veri e propri affari.

