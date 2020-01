In programma ben 5 iPhone 2020: le differenti dimensioni di ciascuna versione

Sarà un anno decisamente intenso in casa Apple per quanto concerne la nuova proposta di smartphone per gli utenti legati alla mela morsicata, se pensiamo al fatto che toccheremo con mano non meno di cinque iPhone 2020. Vanno in questa direzione, infatti, i rumors che hanno preso piede oggi 13 gennaio in Italia, con un approfondimento necessario dopo le voci che vi avevamo riportato ad inizio anno sempre sulle nostre pagine. Proviamo a capire in quale direzione stiano andando le previsioni.

Le differenze tra le cinque versioni di iPhone 2020 in programma

Un contributo interessante sulle diverse tipologie di iPhone 2020 che siamo destinati a toccare con mano nei prossimi mesi arriva direttamente da Gizchina, secondo cui l’idea di Apple sarebbe quella di lanciare sul mercato dispositivi in grado di soddisfare le esigenze di tutti sotto questo punto di vista. Per la cronaca, tutto nasce da quanto è stato reso pubblico dal famoso analista Apple, vale a dire Guo Minghao. Attraverso il suo ultimo rapporto, infatti, potremo schiarirci le idee una volta per tutte.

Secondo la fonte, infatti, analizzando i probabili iPhone 2020 che verranno lanciati sul mercato durante il mese di settembre, è probabile che ci sarà un nuovo modello LCD da 4,7 pollici, senza dimenticare quello da 5,4 pollici, La terza versione dovrebbe invece essere caratterizzata da un display pari a 6,1 pollici (dotato anche di doppia fotocamera posteriore). Si arriva al quarto modello, con schermo da 6,1 pollici (cui aggiungere la tripla fotocamera posteriore) ed il top di gamma, con display OLED da 6,7 ​​pollici.

Solo nei prossimi mesi capiremo se le indiscrezioni trapelate oggi 13 gennaio a proposito delle diverse varianti relative all’iPhone 2020 si riveleranno veritiere o meno. Nel frattempo, prepariamoci a profonde analisi su prezzi e schede tecniche di svariati dispositivi, prima di individuare quelli consono alle nostre esigenze.