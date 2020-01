Saranno 6 gli iPhone 2020? Possibile, con un doppio iPhone SE 2

Nell’arco di quest’anno che è appena iniziato potremmo ritrovarci ben 6 iPhone 2020. Come riportato da ‘digitimes.com‘, la gamma potrebbe espandersi accogliendo un melafonino in più rispetto a quelli che già avevano messo in conto. Anche ‘macrumors.com‘ rincara la dose, riprendendo la fonte di cui sopra ed aggiungendo che 2 di questi dovrebbero corrispondere a versioni di iPhone SE 2, che potrebbe anche chiamarsi iPhone 9. Dalla filiera taiwanese dei vari fornitori della componentistica interna è emerso che ci sarebbe spazio per un iPhone SE 2 Plus con display LCD da 5.5 o 6.1 pollici, che sbarcherà sul mercato per la fine dell’anno (se non forse ad inizio 2021). I pannelli sarebbero già stati ordinati dalla mela morsicata.

Facciamo adesso un riepilogo veloce dei modelli che comporranno la linea degli iPhone 2020, almeno stando ai rumors di giornata. Le varianti con schermi OLED saranno tre, di cui uno da 5.4, uno da 6.1 ed un altro da 6.7 pollici, con debutto fissato per la seconda metà dell’anno. I modelli con schermi LCD (iPhone SE 2) potrebbero essere due, uno da 4.7 e l’altro da 5.5 o 6.1 pollici. La versione con pannello più piccolo dovrebbe debuttare nella prima parte del 2020, mentre la seconda per la fine dell’anno oppure addirittura per l’inizio del 2021.

Del primo modello sappiamo monterà l’architettura hardware di iPhone 8, con qualche rivisitazione (processore A13 e 3GB di RAM), mentre del secondo si è appreso soltanto sarà equipaggiato con un pannello LCD. L’azienda californiana ha idee molto precise: continuare a puntare anche sui modelli più economici, come fatto l’anno scorso con iPhone XR, che si è aggiudicato il primato di dispositivo più acquistato nel mondo nel Q3 2019 secondo l’indagine condotta da ‘counterpointresearch.com‘. La scelta di Apple alla fine potrebbe anche pagare, ma ci sarà comunque molto lavoro da fare per garantire fino a 6 dispositivi diversi nell’arco di soli 12 mesi.