Barone Rosso 13 gennaio: Phil Palmer e Numa Palmer, Marco Ferradini, Ilaria Argiolas, Keep On e Doc Servizi

Stasera torna il Barone Rosso dopo la pausa natalizia.

Chi ci sarà? La musica live e racconti di verità.

Sì, ma gli ospiti?

Phil Palmer e Numa Palmer, Marco Ferradini, Ilaria Argiolas, rappresentanti di Keep On e Doc Servizi.

Dove si possono vedere le 3 ore in diretta del Barone Rosso?

Cambia qualcosa dall’anno scorso?

Sì, una maggiore consapevolezza e determinazione nell’agire.

Ormai nessuno racconta più la musica in Italia, non ci sono live in televisione (a parte trasmissioni karaoke dove chiunque canta canzoni famose). Le radio propongono una marmellata di canzoni famose immerse in spot pubblicitari che nessuno ascolta perché non c’è più attenzione in quello che esce dagli altoparlanti.

E allora il Barone Rosso va avanti sempre più deciso a portare in volo veri musicisti e artisti a cui non viene dato spazio. Affronteremo sempre più il tema musica anche ospitando chi la difende, siano essi persone del settore o politici. Abbiamo bisogno di alleati.

Il Barone Rosso ha oggi una maggiore consapevolezza e determinazione nell’agire.

PHIL PALMER

Uno dei più importanti chitarristi al mondo. Ha suonato in almeno 5.000 brani e con artisti del calibro di Eric Clapton, Dire Straits, George Michael, Bob Dylan, Iggy Pop, Tina Turner, Pete Townshend, Roger Daltrey, David Sylvian, Bob Geldof, Bryan Adams. In Italia ha suonato, scritto canzoni o prodotto artisti come Renato Zero, Pino Daniele, Eros Ramazzotti, Loredana Berté, Claudio Baglioni. Suo è quello che viene considerato uno dei più bei solo di chitarra italiani, nel brano “Con il Nastro Rosa” di Lucio Battisti. Ha creato gli Spin 1ne 2wo, con Paul Carrack, Steve Ferrone, Rupert Hine e Tony Levin. Per poi iniziare l’esperienza Dire Straits Legacy, diventati in seguito Legacy, con anche l’ingresso di Trevor Horn.

C’è qualcosa da aggiungere? No, semplicemente aspettare stasera per godere dei suoi racconti e dei suoni della sua chitarra









NUMA PALMER

Prima di conoscere e sposare Phil, Numa era già una cantante

Suoi brani sono stati tradotti anche in spagnolo e inglese. Le è stato consegnato il premio ”Musica per la pace”. Ha sempre considerato la musica come mezzo di guarigione e creduto nella musica come grande veicolo di messaggi di aggregazione e fratellanza, di forza creativa e incoraggiamento per tutti coloro che non vogliono arrendersi alle proprie sofferenze. Il nuovo singolo “Stronger” è un progetto dove ha collaborato, oltre che con Phil Palmer, anche col compositore britannico Julian Hilton. Numa canta del coraggio di una scelta di vita che con fierezza e verità rifiuta ogni tipo di violenza. Ha girato lo splendido videoclip in Puglia.









MARCO FERRADINI

Lui è nella storia della canzone italiana con la famosissima “Teorema”, che colpì soprattutto per il dualismo comportamentale del testo: “Prendi una donna, dille che l’ami… e stai sicuro che ti lascerà. Prendi una donna, trattala male… E allora vedrai che t’amerà”.

Ha scritto e collaborato con artisti come: Lucio Dalla, Mina, Bruno Lauzi, Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti.

Marco stasera verrà al Barone Rosso perché ha appena pubblicato il nuovo album “L’Uva e il Vino”, da cui ha tratto come singoli la title track e “Parole”, dove duetta con la figlia Charlotte, anche lei cantautrice.

ILARIA ARGIOLAS

Ragazza di origini sarde, ma romana di adozione. Cantautrice unica nel panorama italiano. Canta e scrive in romanesco con un’arte che ricorda quella di Gabriella Ferri. Completamente fuori di testa quanto determinata, ha persino accettato una mia sfida, quella di riuscire a non mangiare carne per tre mesi. Portata a termine con successo l’impegno, non è più riuscita a mangiare carne. La scorsa estate ha sposato la sua compagna Mary…

Mamma mia quanto voglio bene a Ilaria!





KEEP ON FEST e DOC SERVIZI

Rientrando da Palermo in aereo ho conosciuto Luca Li Voti che mi ha parlato di questa realtà che ha lo scopo di aiutare i locali che fanno musica live e gli artisti che vogliono proporre i propri brani. Non ci ho capito molto ma mi sembrava logico invitarlo a raccontare.

