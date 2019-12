Assassin’s Creed Ragnarok includerà i vichinghi? Le indiscrezioni sul nuovo capitolo

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali da parte del team di sviluppo, è ipotizzabile che il nuovo Assassin’s Creed sia attualmente in sviluppo. A distanza di oltre un anno dall’avvento di Odyssey sul mercato, e in assenza di una nuova release nel periodo autunnale di quest’anno, il franchise di Ubisoft si appresta a divenire di certo protagonista del 2020.

La domanda più pressante che però gravita nelle menti dei fan è sicuramente una sola: quali ambientazioni verranno portate sullo schermo da parte del team di sviluppo? Ma soprattutto, con quale civiltà bisognerà confrontarsi a sto giro?

Assassin’s Creed Ragnarok, meglio vestirsi pesante: farà freddo!

Dall’Egitto all’antica Grecia, la serie Assassin’s Creed non si è fatta mancare praticamente nulla. I periodi storici sviscerati dal brand sono stati tanti e variegati, con i diversi protagonisti che si sono mossi nell’Italia rinascimentale, in medio oriente e nelle lande tutte da esplorare di un’America ancora giovanissima.

Le voci sul prossimo episodio della serie parlano di un’atmosfera nordica pronta a essere protagonista sullo schermo, con ambientazioni innevate che potrebbero dunque farla da padrone. Assassin’s Creed Ragnarok, questo il nome che circola in rete, si ambienterebbe tra il decimo e l’undicesimo secolo, con la storia che sarebbe quindi pronta a includere nelle fila dei combattenti schierati sul campo di battaglia anche i vichinghi.

La saga, capitolo dopo capitolo, ha dimostrato grandissime capacità nell’ambito della riproduzione digitale di personaggi storici di un certo rilievo. Basti pensare al Benjamin Franklin di Assassin’s Creed 3, o ancora al Leonardo da Vinci del secondo episodio. Due esempi (tra i tanti) che permettono di guardare con ottimismo al futuro.

Un ottimismo ben riposto, dal momento che la mitologia norrena offre spunti assolutamente intriganti, e che Ubisoft non mancherà di cogliere per portare sulle console dei videogiocatori un nuovo ed entusiasmante prodotto che sfrutti appieno le potenzialità del franchise.

Bisognerà però ancora attendere per poter cantare vittoria: il reveal del gioco potrebbe esserci in primavera, con l’E3 2020 che darà il via alla potenziale marcia d’avvicinamento all’uscita (probabilmente) autunnale. Potrebbe vedere la luce addirittura su PS5 e Xbox Series X? Un’eventualità da non escludere!

