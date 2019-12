Uscita GTA 6 non troppo lontana? Le indiscrezioni di fine anno

Quando si tratta un argomento come GTA 6 è impossibile riuscire a contenere il chiacchiericcio che si genera in rete. Il web non manca infatti di alimentare – ormai quotidianamente – le speranze dei videogiocatori, con nuove indiscrezioni che si accavallano senza sosta.

Giustificabile, se si pensa che in sostanza parliamo di una serie che con il suo quinto capitolo ha venduto forse più di tutti nella storia dei videogiochi, forte delle sue oltre ceno milioni di copie piazzate (probabilmente è secondo solo a Minecraft, ndr). Quando si potrà quindi beneficiare di un nuovo capitolo della serie, vale a dire dell’ambito GTA 6?

GTA 6 dietro l’angolo? Gli ultimi rumor fanno ben sperare

Si sa, i tempi di lavorazione di ogni nuovo episodio del franchise targato Rockstar Games sono sempre estremamente prolissi. Nulla di strano, vista l’estrema qualità che permea l’intera produzione, che capitolo dopo capitolo è stata in grado di innalzare esponenzialmente l’asticella della qualità.

Stando però a intriganti cinguettii, GTA 6 potrebbe vedere la luce già nel 2021. Il sussurro in questione arriva da quello che verrebbe identificato come un insider, ma che di fatto non riesce a corredare con prove concrete la sua affermazione.

C’è da dire che però il lasso di tempo suggerito, vale a dire il periodo autunnale del 2021, risulterebbe essere calzante per un potenziale GTA 6, visto il tempo intercorso dal predecessore. Avrebbe la possibilità di respirare ancora un bel po’ anche Red Dead Redemption 2, ultima produzione marchiata Rockstar ad aver visto la luce al termine del 2018.

Certo, da qui al 2021 di tempo ne passerà, quindi non è da escludere che il producer porti sul mercato un nuovo gioco. Magari potrebbe essere proprio Red Dead Redemption 2, in una versione rimasterizzata per PS5 e Xbox Series X, il prescelto.

Un lancio dalla doppia utilità, dal momento che da un lato permetterebbe di massimizzare gli introiti e dall’altro consentirebbe allo studio di sviluppo di familiarizzare ulteriormente con i nuovi hardware di Sony e Microsoft. Un giusto rodaggio prima di concentrarsi sul nuovo episodio dedicato ai ladri d’auto sarebbe infatti cosa buona e giusta.

Chiaramente solo Rockstar potrà diradare le nebbie del mistero e far capire quindi ai fan quando effettivamente avranno modo di cimentarsi in un’esperienza ludica inedita. Restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Fonte