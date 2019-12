Tempi EMUI 10 stabile per vari Huawei: notizie dalla divisione UK

Arrivano nuove notizie sulla versione stabile di EMUI 10 per gli utenti del Regno Unito, il cui rilascio partirà nel Q1 2020. Secondo quanto riportato da ‘Huawei Central‘, l’iterazione finale dell’interfaccia utente del colosso cinese è in fase di rilascio per diversi smartphone, tra cui il P30, la serie dei Mate 20, il Nova 5G ed il P Smart 2019. Altrettanto vero è che un numero maggiore di smartphone sta testando EMUI 10 attraverso il programma beta. Tuttavia, alcuni mercati, tra cui l’UK, dove non ci sono beta o versioni stabili di EMUI 10.

Le ultime notizie suggeriscono l’implementazione dell’aggiornamento per gli utenti del Regno Unito. La versione stabile di EMUI 10 sarà lanciata nel territorio inglese dal febbraio 2020 in poi, per Huawei P30 Pro, P30, P30 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X (4G e 5G), Nova 5T e P Smart 2019. Si tratta di un riferimento temporale non troppo vicino: non è escluso che il produttore possa inviare EMUI 10 prima di febbraio, non appena il team di sviluppo terminerà i lavori relativi alla versione stabile. Secondo quanto riportato dalla divisione UK, EMUI 10 è stato rilasciato e poi inviato a tutti gli operatori di rete che, di volta in volta, lo distribuiranno. Potrebbe volerci del tempo prima di raggiungere tutti gli esemolari coinvolti, come sempre in questi casi.

I dispositivi Huawei interessati sono quelli che vi abbiamo sopra citati, chiamati in causa relativamente a quel periodo di rilascio (ce ne saranno sicuramente degli altri, ma per i quali bisognerà attendere un po’ di tempo in più prima prima di vedere arrivare EMUI 10 a bordo di altri modelli). Ricordate anche che la timeline si rifà alla divisione UK, e che potrebbe differire, seppur non di molto, rispetto agli altri Paesi europei. Se avete domande da farci, il box dei commenti è a vostra disposizione.