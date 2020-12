Il supporto continua per Honor 10 Lite, che ha da poco iniziato a ricevere l’aggiornamento 10.0.0.241 dal peso di circa 100MB, basato su EMUI 10 e con integrate le patch di sicurezza di ottobre 2020. Come riportato da ‘Huawei Central‘, la distribuzione è partita via OTA a livello globale, e dunque non dovrebbe volerci troppo tempo prima che l’upgrade arrivi anche a bordo degli esemplari italiani (qualche giorno, non di più).

L’aggiornamento 10.0.0.241 garantisce la presenza della patch di sicurezza di ottobre 2020, che non sarà l’ultima disponibile, ma costituisce comunque la prova che aspettavamo: il produttore sta onorando la promessa fatta circa il supporto che continuerà ad essere offerto ai vecchi, come ai nuovi, dispositivi del brand (anche il servizio post-vendita resta assolutamente garantito, come specificato da un interventi pubblicato in tempi non sospetti dal profilo ufficiale di Honor su Weibo), che ricordiamo essere stato ceduto da poco ad un nuovo consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd da parte di Huawei, che necessitava di monetizzare per contrastare al meglio gli effetti del ban USA. Una scissione sofferta, ma probabilmente inevitabile per le ragioni che vi abbiamo da poco spiegato.

Le cose non dovrebbero comunque cambiare per gli utenti finali: come potete vedere, gli aggiornamenti di sicurezza continuano ad essere assicurati nonostante la vendita di Honor e la conseguente separazione da Huawei, che purtroppo patisce ancora i contraccolpi relativi alle restrizioni imposte dall’amministrazione Trump (non sappiamo come andrà la situazione d’ora in poi con il presidente eletto Biden, è ancora presto per poterlo affermare). In ogni caso, Honor 10 Lite sta ricevendo l’aggiornamento 10.0.0.241 con la patch di sicurezza di ottobre 2020: già questo costituisce una vittoria importante e niente affatto scontata. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione.