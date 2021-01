Tornano ancora alla ribalta fastidiosi problemi per la famiglia Huawei P30, in relazione soprattutto all’utilizzo di WhatsApp con il vivavoce. A quanto pare, infatti, spesso e volentieri il volume massimo è troppo basso, pregiudicando in modo significativo il modo in cui siamo abituati ad utilizzare l’app in questione. Dunque, se da un lato il produttore cinese si appresta a rendere disponibile a bordo di questo modello l’aggiornamento con EMUI 11, come vi abbiamo riportato di recente, allo stesso tempo bisogna non perdere di vista i bug del passato.

Come gestire i problemi con vivavoce Huawei P30 su WhatsApp

Ci sono istruzioni specifiche per affrontare al meglio i possibili problemi con vivavoce Huawei P30 su WhatsApp? In realtà, la questione non rappresenta un’anomalia in senso assoluto, nel senso che in passato qualcuno aveva già evidenziato malfunzionamenti del genere. Non è un caso che la questione sia stata fatta nuovamente presente all’assistenza italiana, la cui replica ufficiale potrebbe dare supporto a chi effettivamente non si ritiene soddisfatto del volume del proprio vivavoce:

“In questo caso, ti consigliamo di verificare che non ci sia polvere sull’altoparlante del tuo dispositivo. Inoltre ti consigliamo di eseguire una Diagnosi Intelligente tramite l’app Supporto. In questo modo verranno rilevate eventuali anomalie presenti sul tuo dispositivo e ti verranno proposte delle soluzioni. Se l’anomalia dovesse persistere, non esitare a contattarci tramite messaggio privato. Saremo lieti di fornirti assistenza“.

Dunque, al momento non possiamo fare altro che procedere con operazioni di pulizia, o al massimo seguire la procedura indicata dal produttore per provare a metterci alle spalle i problemi segnalati con Huawei P30, nel caso in cui il vivavoce dovesse presentare anomalie. Dunque, massima attenzione ad un bug che non va sottovalutato, soprattutto nel caso in cui dovesse dipendere da anomalie hardware.