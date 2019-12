Offerte Gamestop a tutto Microsoft, Xbox One nel Calendario dell’Avvento del 19 dicembre

Il countdown al Natale 2020 si assottiglia sempre di più, e le offerte Gamestop che continuano ad alternarsi sugli scaffali del rivenditore sono sempre più bollenti. D’altronde il compito della compagnia è di quelli più complicati, vale a dire tentare i videogiocatori con sconti che riescano a stuzzicarne le voglie spenderecce anche in caso di regali già ultimati.

Per tutti gli altri le offerte Gamestop rappresentano invece il giusto rimedio ai propri ritardi, con tante proposte che potrebbero rappresentare il regalo perfetto per amici o parenti nerd senza però necessità di svenarsi.

Le offerte Gamestop si tingono di verde, e non per colpa del Grinch

Come di consueto diversi sono gli sconti mirati che saranno attivi esclusivamente nella giornata di oggi, 19 dicembre, questa volta tutti orientati a un pubblico Microsoft addicted. Le offerte Gamestop vedono infatti protagonista la compagnia statunitense con la sua Xbox One X. Questa si presenta all’appuntamento in bundle con ben due giochi (PUBG e Gears 5) a un prezzo golosissimo, che la rende parecchio attraente per chi vuole sfruttarne da subito tutta la potenza computazionale.

Offerta Xbox One X - Console 1TB

La GPU da 6 Teraflop offre ambienti 4K e personaggi realistici

Qualora non foste giocatori solitari ma vi piacesse dar vita a sfide in multigiocatore locale, avrete senza dubbio bisogno di un secondo controller. Anche in questo caso le offerte Gamestop vi vengono incontro, visto lo sconto previsto proprio sui pad Xbox One, che solo per oggi saranno vendute a un prezzo ridotto rispetto a quello di listino. Il momento perfetto per incrementare il numero di periferiche a propria disposizione o per sostituire la propria danneggiata.

Microsoft Xbox One, Controller Wireless, Nero

Impugnatura antiscivolo

Anche il parco giochi di Xbox One è pronto a essere rimpolpato grazie ad alcuni sconti mirati. Si parte da Gears 5, nuovo capitolo di una serie che non ha di certo bisogno di presentazioni e che è tornato con il consueto carico di violenza e gore, appannaggio di una community da sempre affamata di novità.

Gears of War 5 - Standard - Xbox One

Gioca in modalità singola o in co-op con i tuoi amici sia...

Anche i piloti digitali avranno pane per i propri denti grazie a Forza Horizon 4, anch’esso posizionato sugli scaffali a un prezzo concorrenziale, in virtù delle offerte Gamestop di oggi.

Forza Horizon 4 - Xbox One

Le Stagioni cambiano tutto. Per la prima volta nel genere delle corse...

E conclude la carrellata di prodotti dedicata a Microsoft e Xbox One uno dei titoli più giocati in assoluto sulla piattaforma del colosso americano. Parliamo di Minecraft, il pixelloso prodotto di Mojang che ormai da anni monopolizza le attenzioni di piccini e non solo. Una carriera decennale (partita su PC nel 2009) senza alcuna intenzione di pensionamento.

Xbox One Minecraft Base Game - Limited Edition [Bundle]

È un gioco di costruzioni e di avventura

