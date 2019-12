Offerte Gamestop del 18 dicembre, Assassin’s Creed protagonista assoluto

Siamo ufficialmente entrati nell’ultima settimana prima del Natale 2019, e le offerte Gamestop cominciano a fare decisamente sul serio. Non che fino ad ora si fossero risparmiate eh, vista la quantità e la qualità delle produzioni piazzate sugli scaffali a prezzi ultra competitivi, e che hanno dato spunti importanti per i regali natalizi a tema nerd.

Con la giornata odierna c’è però un solo indiscutibile protagonista che monopolizza l’attenzione, con una serie di tagli sul prezzo operati esclusivamente su un franchise. Scopriamoli insieme.

Offerte Gamestop, da Ubisoft con amore

La serie che è nell’occhio del ciclone per le offerte Gamestop odierne è quella di Assassin’s Creed. Una saga che nel corso degli anni ha saputo contraddistinguersi grazie alla quantità di contenuti con cui è riuscita a infarcire i propri capitoli, e che con le sue ultime apparizioni ha dato una svolta importante in termini di gameplay.

Ma tra le offerte Gamestop di oggi si va anche a ritroso nel tempo. Ecco quindi che troviamo sontuoso Assassins’s Creed The Ezio Trilogy, la raccolta dedicata alle vicissitudini di Ezio Auditore, che porta il confronto tra assassini e templari all’interno della nostra penisola. Un’occasione unica per respirare le atmosfere storiche del periodo rinascimentale italiano.

Qualora invece la vostra passione fosse per le atmosfere esotiche dell’antico Egitto, la scelta non potrà non ricadere su Assassin’s Creed Origins. Si tratta di una sorta di ripartenza per la serie, che dopo un anno sabbatico si presentò al cospetto dei suoi fan in una veste ludica rinnovata, fatta di elementi di stampo ruolistico che andavano ad amalgamarsi in un gameplay dalla profondità maggiore.

I giramondo dei videogame potranno approfittare delle offerte Gamestop di oggi per fare proprio Assassin’s Creed Chronicles, una raccolta di tre giochi ambientati in posti ed epoche differenti. Un titolo che sostanzialmente funge da spin off alla saga regolare, ma che permette di approfondire alcuni aspetti legati alla trama proprio grazie alla sua capacità di spaziare in giro per il globo. Senza poi parlare del cambio di registro per quanto concerne il gameplay, che passa a platform ed action game a scorrimento con design 2.5D, una novità per la saga.

Chiude la nostra rassegna Assassin’s Creed Rogue Remastered, titolo reso disponibile originariamente sulle console old gen nel 2015 e poi tornato sugli schermi nel 2018 anche su PS4 e Xbox One.

