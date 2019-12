Fanalino di coda Tre: l’operatore arranca in almeno tre classifiche oggi 17 dicembre

Ci sono riscontri non proprio esaltanti per l’operatore Tre da pendere in esame oggi 17 dicembre, almeno stando ad alcune statistiche che ci presentano ranking focalizzati sulle compagnie telefoniche italiane. Dopo aver analizzato alcune normative introdotte dall’azienda che, evidentemente, non sono piaciute molto a buona parte del pubblico, stavolta è necessario concentrarsi sulla questione prestazioni. Fermo restando che il completamento della fusione con Wind potrebbe cambiare le carte in tavola tra non molto.

Le tre classifiche in cui Tre arranca

In primo luogo, è necessario prendere in esame una variabile come quella denominata “Excellent Consistent Quality“, con cui diventa possibile analizzare gli operatori in base alla loro capacità di vedere video streaming in Full HD senza andare incontro a problemi specifici. Quasi tutti gli operatori si collocano appena sotto l’80% di gradimento del pubblico, mentre la compagnia telefonica Tre sembra patire particolarmente in questo contesto con una media di due consensi su tre.

Ancora più impietosa la statistica inerente la velocità media di download, se pensiamo al fatto che Vodafone si posizioni al primo posto, seguita a ruota da TIM oltre la soglia di 16 Mbps. Ebbene, con una velocità pari a poco meno meno di 10 Mbps, appare chiaro il fatto che Tre viaggi a ritmi molto più lenti rispetto ai suoi concorrenti. Anche qui, però, vale il discorso riguardante la fusione con Wind come si potrà facilmente immaginare allo stato attuale dei fatti.

Infine, per quanto riguarda la velocità di upload, è possibile evidenziare come al primo posto troviamo TIM, con cui ci troviamo oltre la soglia di 5 Mbps, seguita da Wind e Iliad. Anche in questo caso Tre appare in difficoltà, a poco più della velocità dimezzata del primo operatore. Dettagli che per forza di cose possono avere un’incidenza nella mente degli utenti.