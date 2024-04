Xiaomi pare stia preparando qualcosa di grande con la sua prossima serie di punta, la Xiaomi 15. Le ultime informazioni provenienti da fonti attendibili indicano che l’azienda cinese potrebbe introdurre importanti miglioramenti nel comparto fotografico. Secondo l’attendibile informatore Digital Chat Station, la serie Xiaomi 15 adotterebbe una fotocamera periscopica da 50MP, adesso in fase di test. Questo suggerisce che Xiaomi stia cercando di offrire un’esperienza fotografica avanzata, consentendo zoom ottico fino a 5x significativo senza compromettere la qualità dell’immagine e pare anche che sia in arrivo un teleobiettivo ad alto ingrandimento.

Oltre alle novità nel reparto fotografico, la serie Xiaomi 15 dovrebbe essere alimentata dal potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 4, confermando l’intenzione di Xiaomi di offrire prestazioni di alto livello e funzionalità all’avanguardia. Considerando che Xiaomi ha annunciato la serie Xiaomi 14 con il chipset Snapdragon 8 Gen. 3 subito dopo il suo annuncio al Snapdragon Summit dello scorso anno, potremmo aspettarci un’uscita simile per la serie Xiaomi 15. Secondo il CMO di Qualcomm, Don McGuire, il processore sarà presentato ad ottobre allo Snapdragon Summit 2024; quindi, è probabile che la serie Xiaomi 15 segua poco dopo, mantenendo la tempistica del summit.

Il novo processore Snapdragon 8 Gen. 4 ha suscitato grande interesse, specialmente per il suo nuovo core CPU Oryon personalizzato di Qualcomm. Questo suggerisce che la serie Xiaomi 15 potrebbe offrire significativi miglioramenti delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. Sembra plausibile attendersi il debutto della serie nel mese di ottobre 2024, come suggerito dai rapporti. Resta da vedere cosa riserverà Xiaomi per i nuovi dispositivi di punta. Certamente, questi aggiornamenti puntano a una serie di smartphone che potrebbe essere una forte concorrente nel mercato dei dispositivi di punta. Con un mix di potenza, innovazione fotografica e design accattivante.

