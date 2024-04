Nell’ottobre 2023, Qualcomm ha lanciato lo Snapdragon X Elite, l’attuale processore di punta dell’azienda basato su ARM per laptop Windows che promette non solo di offrire prestazioni per watt migliori rispetto ai processori basati sull’architettura x64 di AMD e Intel, con conseguenti prestazioni e batteria eccellenti, ma anche per battere il chipset M3 di Apple che fa il suo dovere nell’ultima iterazione del MacBook Air. Microsoft vuole sfruttare i risultati di Qualcomm a proprio vantaggio e mostrare al mondo che i laptop Windows possono battere i MacBook.

Stando a quanto riportato da “SamMobile“, Microsoft sta pianificando di mostrare i laptop con i processori Snapdragon X Elite in un evento che si terrà il 20 maggio. Durante questa demo, la società intende dimostrare che questo processore può battere il chipset Apple M3 dell’ultimo MacBook Air quando si tratta di eseguire attività ad uso intensivo della CPU, accelerazione AI e persino offrire una migliore emulazione delle app (esecuzione di app che non sono native della piattaforma o in altre parole, esecuzione di app create per l’architettura x64) rispetto al Rosetta 2 di Apple.

Attualmente, non ci sono molte app per Windows che funzionano in modo nativo su processori basati su ARM ed i laptop esistenti con processori basati su ARM non possono eseguire app realizzate per l’architettura x64 in modo molto efficiente, il che si traduce in prestazioni lente e scarsa durata della batteria, offrendo un’esperienza utente negativa. Tuttavia, se l’emulazione dell’app su Snapdragon X Elite si rivelasse buona come Microsoft intende dimostrare, molte persone acquisterebbero laptop con quel processore, dando vita a laptop con processori basati su ARM e ponendo fine alla supremazia di Apple. In una nota correlata, il colosso di Seul sta pianificando di lanciare un laptop con il processore Snapdragon X Elite, chiamato Galaxy Book 4 Edge. Nel caso, il prossimo laptop del colosso tecnologico sudcoreano sarà più veloce del MacBook Air. Ancora più importante, sarà un’ottima opzione per le persone che cercano alternative Windows ai MacBook. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy Book 4 Edge offrirà un display da 14 pollici, 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Potrebbe anche offrire connettività cellulare (5G) poiché Snapdragon X Elite supporta l’opzione di connettività.

