Samsung ha recentemente introdotto sul mercato la tanto attesa serie Galaxy Book 4, equipaggiata con CPU Intel Core Ultra 7. Tuttavia, ora una nuova variante denominata Galaxy Book 4 “Edge” è apparsa su Geekbench, identificata con il numero di modello NP940XMAA-EXP. Secondo quanto riportato nell’elenco, questo nuovo modello è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon X Elite basato su CPU ARM, abbinato a 16GB di RAM e sistema operativo Windows 11 Home a 64 bit.

Passando alla parte più significativa, i punteggi ottenuti nei test Geekbench sono stati di 2.785 nel test single-core e di 13.925 nel test multi-core. Questi risultati indicano prestazioni molto solide, con il dispositivo che mostra una buona capacità sia per le operazioni a singolo core che per quelle multi-core. Questi numeri suggeriscono che il Samsung Galaxy Book 4 Edge potrebbe offrire un’esperienza fluida e reattiva durante l’utilizzo quotidiano, oltre a prestazioni soddisfacenti anche per attività più impegnative. Dai punteggi ottenuti, sembra che il SoC Snapdragon X Elite abbia ottenuto prestazioni notevoli, probabilmente superando i chip M1 e M2 di Apple in alcuni aspetti, ma non raggiungendo i punteggi del più recente chip M3. Tuttavia, è importante considerare che i punteggi dei benchmark possono dipendere da vari fattori, tra cui ottimizzazioni software, architetture di chip e configurazioni di sistema.

ARTICOLI CORRELATI

Secondo l’elenco, il Qualcomm Snapdragon X Elite presente sul nuovo Samsung Galaxy Book 4 Edge è dotato di 12 core CPU Oryon (8+4) e opera a una frequenza di base di 4,01GHz. Queste specifiche indicano una configurazione avanzata che potrebbe contribuire alle prestazioni di alto livello ottenute nei test. Oltre ai punteggi impressionanti, gli utenti saranno soddisfatti della decisione di Samsung di non equipaggiare i suoi dispositivi più grandi con chip Exynos, almeno per ora. Le informazioni sui prezzi fornite dai rivenditori di terze parti possono non essere sempre affidabili, ma sembra che il Galaxy Book 4 Edge sarà in vendita in Europa a circa 1800 euro. Ci sono due punti principali da considerare: il processore ARM oltre ad offrire connettività 5G integrata che potrebbe essere un vantaggio significativo per chi ha bisogno di connessioni ad alta velocità in movimento, dovrebbe contribuire a migliorare la durata della batteria del laptop, offrendo agli utenti una maggiore autonomia senza compromettere le prestazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com