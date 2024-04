Xiaomi ha recentemente annunciato il prossimo lancio del Redmi Turbo 3, previsto per il mercato cinese il 10 aprile 2024. Questo nuovo dispositivo fa parte della serie Turbo di Xiaomi, la quale si propone di offrire un’esperienza di alta qualità senza necessariamente adottare il processore più potente disponibile sul mercato. Il Redmi Turbo 3 sarà dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3, un chip che rappresenta un significativo miglioramento rispetto al precedente Snapdragon 8 Gen. 2 di ultima generazione, garantendo al dispositivo una potenza considerevole, sebbene non all’altezza delle attuali ammiraglie. Inoltre, Redmi ha confermato che anche la versione Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition farà il suo debutto in Cina insieme agli altri dispositivi. Andiamo a dare un’occhiata alle caratteristiche e specifiche del device in edizione speciale.

La versione speciale Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition dedicata alla famosa saga di Harry Potter è destinata ad appassionare i fan della celebre serie di libri e film. Questa edizione presenta una cover posteriore blu e oro con un motivo unico per il flash. Inoltre, sarà accompagnata da una custodia protettiva personalizzata, un pin per la carta, un manuale, un caricabatterie e una confezione regalo ispirata a Diagon Alley. La collaborazione con Harry Potter non è nuova per Xiaomi: infatti, lo scorso anno ha lanciato il Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition, completo di confezione regalo personalizzata con elementi iconici della saga, come la cicatrice a forma di fulmine, il boccino d’oro e il cervo. La confezione includeva anche un pin per la carta raffigurante la stazione 93/4 ed un’istruzione per la mappa del predone.

Quanto alle specifiche tecniche, il Redmi Turbo 3 promette un’esperienza di visualizzazione di alta qualità con una luminosità di picco di 2400nits e supporto per una vasta gamma di colori P3. Il display offre una straordinaria profondità di colori, con una frequenza di campionamento tattile istantanea di 2160Hz, perfetta per il gaming ed il consumo multimediale. Le immagini del dispositivo sono già apparse in varie località, tra cui la stazione della metropolitana East Gate dell’Università di Pechino, decorata a tema Harry Potter. La versione speciale dedicata a Harry Potter sarà un vero e proprio bonus per i fan del franchise, rendendo questo dispositivo non solo funzionale, ma anche un pezzo da collezione ambito per gli appassionati. Con il lancio fissato per il 10 aprile 2024, i fan della serie Redmi e gli ammiratori di Harry Potter dovranno attendere ancora un po’ per poter mettere le mani su questo nuovo e intrigante dispositivo.

Continua a leggere su optimagazine.com