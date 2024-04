Il lancio imminente del Redmi Turbo 3 in Cina ha generato notevole interesse tra gli appassionati di tecnologia. Recentemente, un dirigente aziendale ha dato un’anteprima del design frontale del telefono, alimentando l’attesa per scoprire il suo aspetto completo. Tuttavia, la parte posteriore risulta ancora avvolta nel mistero ed una foto trapelata su Weibo, sebbene non ufficiale, ha alimentato ancora di più le speculazioni. Inoltre, alcuni utenti hanno creato dei rendering basati su questa immagine, cercando di ipotizzare come potrebbe essere il dispositivo nella sua totalità.

Le recenti immagini trapelate, presumibilmente raffiguranti il prossimo Redmi Turbo 3, hanno suscitato grande interesse nel mondo tech. I rendering in bianco e nero, che sono stati inclusi come immagine principale in questo post, sembrano essere simulazioni basate sul dispositivo reale. L’immagine mostra chiaramente una disposizione a due anelli per la fotocamera sul lato sinistro del telefono, suggerendo la presenza di un sensore principale e un ultra-wide. Al centro si trova una terza fotocamera, potenzialmente destinata ad un sensore macro, mentre sul lato destro ci sono due anelli per il flash LED e il marchio dell’azienda. Tuttavia, è importante notare che il design effettivo del dispositivo potrebbe differire da questi rendering.

ARTICOLI CORRELATI

Secondo le recenti voci, la configurazione della fotocamera posteriore potrebbe includere una fotocamera principale Sony IMX882 da 50MP con supporto OIS, un obiettivo ultra-wide IMX355 da 8MP, una fotocamera macro da 2MP ed una fotocamera frontale da 20MP. Le specifiche aggiuntive includono un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3, con 16GB di RAM, sistema operativo Android 14 con HyperOS e una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 90W, il tutto su un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120Hz. C’è anche una speculazione su un possibile lancio globale del Redmi Turbo 3 sotto il marchio Poco F6, con alcune modifiche al design posteriore.

Continua a leggere su optimagazine.com