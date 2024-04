Anthony Hopkins è il protagonista di Those About to Die, l’attesa serie tv diretta da Roland Emmerich (The Day After Tomorrow) ambientata nel periodo dell’Impero Romano.

Peacock ha confermato che tutti e dieci gli episodi di Those About to Die saranno disponibili il 18 luglio, una settimana prima delle Olimpiadi di Parigi del 2024, che inizieranno il 26 luglio. Oltre a rivelare la data d’uscita (in Italia probabilmente arriverà in seguito), il servizio di streaming ha condivido un breve teaser.

Those About to Die è ambientata nel mondo dei gladiatori. La serie esplora un lato dell’antica Roma mai raccontato prima: lo sporco affare di intrattenere le masse, dando alla folla ciò che desidera di più… il sangue e sport. Those About to Die, girato a Cinecittà lo scorso anno, introduce un insieme di personaggi provenienti da tutti gli angoli dell’Impero Romano che si scontrano tra sport, politica e lotte dinastiche.

Oltre ad Anthony Hopkins, nel cast troviamo anche Iwan Rheon (Il Trono di Spade); Sara Martins; Tom Hughes; Jojo Macari (Morbius); Moe Hashim, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy, Romana Maggiora Vergano.

“Sono sempre stato affascinato dalla storia dell’Impero Romano”, ha detto Emmerich in una nota stampa. “Molte cose sembrano ancora rilevanti per la nostra società di oggi: dall’intreccio tra politica e sport alle discipline delle competizioni, che non sono cambiate molto negli ultimi 2000 anni. Gli spettacoli più elettrizzanti per le masse coinvolgono ancora due uomini in un’arena, picchiandosi a vicenda, e i carri di oggi sono chiamati auto da corsa i cui piloti ancora si schiantano e spesso pagano con la vita.”

“Quando i miei soci Gianni Nunnari e Harald Kloser hanno inserito Those About to Die di Daniel Mannix nella mia lista di lettura, ne sono rimasto subito affascinato.”

Emmerich ha diretto cinque dei dieci episodi di Those About to Die, mentre Marco Kreuzpaintner (Bodies, The Lazarus Project) ha diretto gli altri cinque. I produttori esecutivi sono Roland Emmerich, Harald Kloser, Gianni Nunnari, Stuart Ford, Lourdes Diaz, Miguel A. Palos Jr., Marco Kreuzpaintner, Robert Rodat, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jonas Bauer, Charles Holland, Namit Malhotra. Emmerich, Kloser e Nunnari hanno sviluppato la serie.

