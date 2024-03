Il Samsung Galaxy A34 5G è certamente la scelta ideale per tutti coloro che sono in cerca di uno smartphone completo, performante e con un’ottima durata della batteria, pur avendo un budget limitato. Difatti, grazie alle sue specifiche di fascia media, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi, venerdì 29 marzo, potrete acquistarlo su Amazon sfruttando un super sconto del 44% per un prezzo finale di soli 223 euro (invece di 399,90 euro di listino). Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, in versione italiana, colore Lime e capacità di memoria interna da 128GB espandibile. Inoltre, la consegna è gratuita e, per i clienti Prime, il reso è gratuito.

Il Samsung Galaxy A34 5G sfoggia un display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, densità 390ppi e protezione schermo Corning Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Mediatek Dimensity 1080 (6nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (espandibile), e GPU Mali-G68 MC4. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 13.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy A34 5G offre sul retro un modulo a tripla fotocamera con un sensore principale da 48MP (f/1.8, OIS), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2, 123°) e un obiettivo macro da 5MP (f/2.4); frontalmente, una selfie-cam da 13MP (f/2.2). La risoluzione dei video è in 4K e 3840 x 2160 pixel. Le altre caratteristiche e connettività che troviamo a bordo dello smartphone sono: rete 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, porta USB Type-C 2.0 e certificazione IP67.

