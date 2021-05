Una serie tv su Dante Alighieri? Il Sommo Poeta è il soggetto di uno dei prossimi progetti televisivi di Lux Vide. Lo annuncia produttore Luca Bernabei sulle pagine del settimanale Oggi.

Dopo il successo della prima stagione di Leonardo (una seconda è in fase di sviluppo), la nota casa di produzione italiana pensa in grande. Avevamo già parlato dell’idea di realizzare una serie su Michelangelo (che ha già fatto la sua comparsa proprio accanto al genio del Rinascimento, interpretato da Aidan Turner) e dell’altro, ambizioso progetto, di portare sullo schermo la vita di Gesù.

Ora Lux Vide continua il suo viaggio a spasso nel tempo per portarci dal Sommo Poeta. Una serie tv sicuramente attesa, ma che non sarà esente da critiche, come confida Bernabei ad Oggi:

Con Leonardo sono stato oggetto di una campagna di stampa che mi è molto dispiaciuta, a causa degli elementi originali che sono stati introdotti nella storia. Ma noi non facciamo documentari, solo serie televisive. Piero Angela è un divulgatore scientifico, ma il nostro è un altro lavoro.

Leonardo è stato criticato per la poca accuratezza storica, ma come aveva anticipato il cast e il team di produzione fin dall’inizio, la serie sarebbe stata “molto romanzata”. Con Dante Alighieri cosa dobbiamo aspettarci? La storia si ripeterà? Sulla vita del Sommo Poeta si conosce poco, così spetterà alla finzione riempire quei vuoti con un racconto romanzato. La stessa operazione è stata svolta per Leonardo.

I più scettici non dovranno comunque preoccuparsi. La serie tv su Dante Alighieri è ancora alle prime fasi di sviluppo, e non sarà pronta per i 700 anni della morte del poeta – anniversario che cade il 14 settembre 2021. Il produttore di Lux Vide ha però fornito qualche anticipazione sull’atteso progetto:

Realizzeremo qualcosa sulla vita del sommo poeta, intersecata con il suo capolavoro. Abbiamo agganciato un grandissimo sceneggiatore americano e stiamo cercando un’idea non convenzionale. (…) La creatività ha tempi imprevedibili.