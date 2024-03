Quest’oggi, venerdì 22 marzo, è disponibile su Amazon l’interessante offerta che riguarda uno smartphone Android del marchio Samsung: si tratta del Galaxy A34 5G. Il dispositivo, grazie al super sconto del 42%, sarà vostro al prezzo di soli 230 euro (invece di 399,90 euro di listino), in versione italiana, con 128GB di memoria interna espandibile e con il colore Awesome Lime. Il device è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, il reso è gratuito. Detto ciò, andiamo subito a vedere insieme quali sono le sue principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Il Samsung Galaxy A34 5G presenta ottimo display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340pixel, una frequenza di aggiornamento a 120Hz e protezione schermo Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Mediatek Dimensity 1080, abbinato a 6GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione espandibile e GPU Mali-G68 MC4. Il device è, inoltre, dotato di un lettore ottico per le impronte digitali posto sotto il display, di un microfono con riduzione del rumore ed è certificato con grado di protezione IP67 resistente ad acqua e polvere.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy A34 5G dispone sul retro di un modulo a tripla fotocamera con LED Flash caratterizzato da un sensore principale da 48MP (f/1.8, OIS), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2, 123°) e un sensore macro da 5MP (f/2.4); davanti, una selfie-cam da 13MP (f/2.2). In termini di autonomia, il device è alimentato da una batteria da 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 25W. Per quanto riguarda le altre caratteristiche e connettività, lo smartphone include rete 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, porta USB Type-C 2.0 e OTG.

