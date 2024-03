OnePlus ha annunciato la data di lancio del suo prossimo smartphone, il Nord CE 4 5G, per il mercato indiano. Con il suo rilascio previsto per il 1 aprile 2024, gli appassionati di tecnologia possono già iniziare ad anticipare le caratteristiche e le prestazioni di questo nuovo dispositivo. Prima del suo lancio ufficiale, il OnePlus Nord CE 4 è stato avvistato sul database Geekbench, fornendo uno sguardo preliminare alle sue specifiche chiave. L’indiscrezione ha sicuramente alimentato l’interesse e l’attesa per il prossimo device, lasciando i fan ansiosi di scoprire ulteriori dettagli sulle sue prestazioni e funzionalità.

L’avvistamento del OnePlus Nord CE 4 su Geekbench con il numero di modello CPH2613 rivela alcune informazioni interessanti sulle specifiche di questo dispositivo. Il OnePlus Nord CE 4 sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3, abbinato a una GPU Adreno 720. Secondo i dati di Geekbench, il dispositivo ha ottenuto un punteggio single-core di 1151 e un punteggio multi-core di 3069. Per quanto riguarda l’architettura della CPU, il Nord CE 4 avrà 4 core con clock a 1,80GHz, 3 core con clock a 2,40GHz e un nucleo primario a 2,63GHz. Tali specifiche promettono prestazioni solide e un’esperienza fluida per gli utenti interessati a questo smartphone.

Quanto alle altre informazioni il OnePlus Nord CE 4 esegue il sistema operativo Android 14 già installato fuori dalla scatola e almeno 8GB di RAM, che promette di offrire un’esperienza veloce e fluida agli utenti. Le opzioni di spazio di archiviazione potrebbero includere varianti da 128 e 256GB, offrendo agli utenti una scelta in base alle proprie esigenze di memorizzazione. Inoltre, la disponibilità di due varianti di colore, grigio e verde, aggiunge un tocco di personalizzazione per gli acquirenti. È interessante notare che OnePlus potrebbe pianificare il lancio del Nord CE 4 come Oppo K12 nel mercato cinese, secondo quanto riportato dal tipster Digital Chat Station. La cosa potrebbe suggerire una strategia di marketing comune tra OnePlus e Oppo, entrambi di proprietà di BBK Electronics, per ottimizzare la distribuzione dei loro prodotti.

Continua a leggere su optimagazine.com