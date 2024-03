È stata annunciata ufficialmente la data di lancio del nuovo smartphone OnePlus Nord CE 4 per il mercato indiano, fissata per il 1° aprile 2024. Inoltre, la pagina di destinazione del dispositivo è stata resa disponibile in diretta su Amazon, generando grande attesa tra gli appassionati di tecnologia. Le specifiche tecniche rivelate includono 8GB di RAM LPDDR4x e 256GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, con un’opzione di 8GB di RAM virtuale e la possibilità di espandere la memoria interna fino a 1TB. Queste caratteristiche promettono prestazioni elevate e spazio di archiviazione generoso per gli utenti.

Il OnePlus Nord CE 4, cui debutto è ormai alle porte, sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3, ovvero un chipset di fascia media in grado di offrire una potenza di elaborazione fluida e reattiva. Il nuovo smartphone sarà disponibile in due varianti di colore, verde e grigio, offrendo agli utenti una scelta estetica diversificata. Dal punto di vista del design, il OnePlus Nord CE 4 presenterà sul retro un modulo fotocamera a forma di pillola, posizionato nell’angolo in alto a sinistra, con fotocamere disposte verticalmente. Il modulo della fotocamera includerà tre unità circolari, con le prime due ospitanti le fotocamere principali e aggiuntive, mentre il terzo conterrà un flash circolare a LED.

Inoltre, è probabile che sia presente a bordo del OnePlus Nord CE 4 un blaster IR e un foro del microfono aggiuntivo sul pannello laterale superiore, mentre il bilanciere del volume e il pulsante di accensione saranno posizionati sul lato destro del dispositivo. Ulteriori dettagli sulle specifiche sono attesi nei prossimi giorni, con informazioni dettagliate relative alle caratteristiche e ai prezzi che diventeranno note dopo il lancio ufficiale del dispositivo, che ricordiamo essere in programma lunedì 1° aprile alle ore 18:00 (locali).

