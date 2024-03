Con il lancio imminente del vivo X Fold 3 Pro previsto per il 27 marzo per il mercato cinese, la società sta generando crescente interesse grazie ai nuovi dettagli sulla qualità fotografica del dispositivo. Grazie alla condivisione online di scatti incredibili giunti dall’Antartide, gli appassionati possono già dare uno sguardo anticipato alle potenzialità fotografiche di questo attesissimo modello di punta pieghevole. Recentemente, il device è stato anche individuato nel database di benchmark AnTuTu, aggiungendo ulteriori dettagli alle specifiche tecniche attese.

Ecco una panoramica delle specifiche previste del vivo X Fold 3 Pro: lo smartphone lavora con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, abbinato a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14 con personalizzazione Funtouch OS 14. Il display principale è un OLED pieghevole da 8,03 pollici con risoluzione 2408 x 2200 pixel, mentre il display di copertura è un OLED da 6,53 pollici con risoluzione 2748 x 1172 pixel. Quanto al comparto fotografico, il prossimo pieghevole di Vivo presenta sul retro una tripla fotocamera con un sensore principale OV50H da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 50MP e un obiettivo periscopico OV64B da 64MP con zoom ottico 3x; davanti, una fotocamera selfie da 32MP.

Il nuovo vivo X Fold 3 Pro sarà alimentato da una grande batteria da 5800mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata da 120W e wireless da 50W, in grado di assicurare una lunga autonomia e tempi di ricarica più brevi. Queste specifiche promettono prestazioni eccezionali ed un’ampia capacità di archiviazione, insieme ad un’esperienza visiva innovativa grazie allo schermo OLED pieghevole. La presenza di fotocamere di alta qualità e funzionalità avanzate di ricarica rapida aggiunge valore al dispositivo, rendendolo un’opzione molto interessante per gli utenti alla ricerca di tecnologia all’avanguardia. Con il lancio imminente del vivo X Fold 3 Pro, siamo in attesa di ulteriori dettagli sul design e sulle funzionalità che renderanno questo smartphone un punto di riferimento nel panorama della telefonia mobile.

Continua a leggere su optimagazine.com