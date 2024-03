Nelle recenti fughe di informazioni, per gentil concessione del famoso leaker Digital Chat Station, riguardanti il Vivo X Fold 3, sono emersi dettagli affascinanti sulla sua fotocamera. Sembra che il dispositivo sarà dotato di una fotocamera primaria OmniVision OV50H da 50MP, promettendo immagini di alta qualità. Accanto a questa, ci sarà una telecamera da 25MP e un obiettivo ultra-wide da 50MP, offrendo un’ampia gamma di opzioni per catturare ogni momento con dettagli nitidi e ampi panorami. La configurazione della fotocamera consentirà al Vivo X Fold 3 di supportare uno zoom digitale da 2x fino a 40x, permettendo agli utenti di avvicinarsi ai dettagli più remoti con chiarezza.

Inoltre, è stato confermato che il Vivo X Fold 3 sarà alimentato dal potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, garantendo prestazioni elevate ed una grande potenza di elaborazione. Il prossimo lancio della serie Vivo X Fold 3 sembra promettere interessanti aggiornamenti, con l’X Fold 3 Pro in particolare che si distinguerà per alcune caratteristiche chiave. Infatti, in confronto all’X Fold 3, il modello Pro avrà un miglioramento significativo nel processore, adottando il potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Entrambi i modelli condivideranno una fotocamera principale da 50MP ed un obiettivo ultra-wide da 50MP. Tuttavia, la versione Pro si distinguerà per l’aggiunta di una telecamera periscopio da 64MP con zoom ottico 3x, che consentirà non solo uno zoom più potente, ma anche la cattura di dettagli macro.

Sebbene Vivo non abbia ancora ufficializzato il lancio della serie, i rapporti indicano un possibile evento di presentazione entro la fine del mese, che potrebbe vedere anche il debutto delle compresse Vivo Pad 3 e Vivo Pad 3 Pro. Quanto ai modelli Vivo X100s e Vivo X100 Ultra, si ipotizza che possano essere svelati in Cina nel mese successivo, ad aprile.

