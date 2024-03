Di recente, i Moto G 5G (2024) e G Power 5G (2024) sono stati avvistati su più siti Web di certificazione, mentre alcuni dettagli riguardanti questi smartphone sono stati rivelati anche online. Si è detto che Motorola avrebbe presto lanciato questi dispositivi, ma non vi era ancora alcuna conferma ufficiale. Nella giornata trascorsa, la società statunitense ha lanciato ufficialmente nel mercato americano gli smartphone di cui sopra. A seguire i prezzi e la disponibilità: il Moto G 5G debutta negli Stati Uniti e in altri mercati in una variante di colore Sage Green ad un prezzo di 199 dollari e sarà disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 21 marzo; mentre il Moto G Power 5G arriva nel mercato statunitense nelle opzioni di colore Midnight Blue e Pale Lilac ad un prezzo di 299,99 dollari e sarà disponibile per l’acquisto dal 22 marzo.

Queste, invece, le specifiche tecniche dei due nuovi smartphone. Il Moto G 5G (2024) presenta un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e 1612 x 720pixel, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e rapporto di aspetto 20:9. Il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen. 1, abbinato a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili fino a 1TB con microSD), e GPU Adreno (modello specifico non specificato). Il device esegue il sistema operativo Android 14 con My UX. Sul retro troviamo una dual-cam con un sensore principale da 50MP e tecnologia Quad Pixel ed un macro da 2MP; davanti, una selfie-cam da 8MP. Il device sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W. Altre caratteristiche e connettività sono jack audio da 3,5 mm, supporto Dolby Atmos, sensore di impronte digitali montato sul lato, connettività WiFi, Bluetooth, 5G e altro ancora.

Il Moto G Power 5G (2024) presenta un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e 2400 x 1280pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e rapporto di aspetto 20:9. Un processore MediaTek Dimensity 7020, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili fino a 1TB con microSD). Lato software esegue Android 14 OS con My UX. Sul retro include una dual-cam con sensore principale da 50MP e tecnologia Quad Pixel ed un grandangolare da 8MP; davanti, una selfie-cam da 16MP. Integra una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 30W e wireless da 15W. Altre caratteristiche e connettività sono una porta USB Type-C, gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, il sensore di impronte digitali montato sul lato, la connettività Wi-Fi e il Bluetooth 5.1.

