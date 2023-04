Possiamo considerarla quasi una sorpresa l’ufficializzazione da parte di Motorola del suo nuovo smartphone Moto G Power 5G. Si tratta di un medio-gamma che va ad unirsi alla famiglia G, in grado di assicurare prestazioni potenti a un prezzo accessibile, oltre a garantire una velocità 5G superveloce, un’incredibile esperienza di visualizzazione ed una straordinaria durata della batteria. Andiamo subito a vedere quali sono le caratteristiche e le specifiche tecniche del dispositivo new-entry.

Il Moto G Power 5G presenta un display LCD da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel, 405ppi) ed una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il recente processore Dimensity 930 di MediaTek octacore a 2.2GHz, affiancato da 6GB di RAM e 256GB di storage interno espandibile con microSD fino a 1TB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone del produttore a stelle e strisce offre sul retro un modulo con tripla fotocamera contraddistinta da: un sensore principale da 50MP (f/1.8 pixel), uno di profondità da 2MP e un macro probabilmente da 2MP (non ancora ufficializzato). Frontalmente dispone si una fotocamera selfie da 12MP (f/2.4). Per quanto concerne l’audio, il device può contare su due speaker stereo, Dolby Atmos e due microfoni.

Quanto alla connettività, il nuovo Moto G Power 5G offre: Bluetooth 5.3, dual SIM, Wi-Fi 5, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C e jack audio da 3,5mm; non dispone invece dell’NFC per i pagamenti. Il device è dotato, inoltre, di un lettore per le impronte digitali fisico posto lateralmente e scansione 2D del volto per lo sblocco immediato. Il tutto è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica fino a 15W, anche se il caricatore in dotazione nella confezione arriva a 10W. Lato software l’interfaccia MyUX è basata sul sistema operativo Android 13. In merito alla commercializzazione e al prezzo, il dispositivo per il momento è ufficiale solo negli Stati Uniti a partire dal prossimo 13 aprile e al prezzo di 299,99 dollari. Resteremo aggiornati per maggiori informazioni circa il suo possibile arrivo anche in Europa.

