Le multe per il pezzotto agli utenti finali, cioè coloro che beneficiano della visione di contenuti illegali attraverso le IPTV pirata, sono confermate. Nelle scorse ore, il commissario Agcom Massimiliano Capitanio è tornato a parlare delle sanzioni previste secondo la normativa vigente, mettendo in guardia chiunque dal pericolo di commettere un vero e proprio reato.

L’inizio del 2024 ha sancito il via al sistema Piracy Shield, lo scudo antipirateria italiano che ha contribuito al blocco repentino (in soli 30 minuti) di tanti IP illegali per la trasmissione del segnale, in occasione di sfide calcistiche molto importanti. L’operazione di contrasto al fenomeno ha visto per primi imputati i fornitori del servizio illegale. Tuttavia, come sottolineato proprio da Capitanio, sono in arrivo le prime vere e proprie multe per il pezzotto anche per i clienti che finora hanno usufruito del sistema.

Secondo Capitanio, i destinatari delle sensazioni per il reato commesso saranno facilmente individuabili tra coloro che hanno scaricato determinate applicazioni “pirata” appunto attraverso l’App Store Apple e il Play Store Android, o tra i clienti che hanno scaricato appositi strumenti per la visione pure attraverso il negozio digitale Amazon. Sempre il commissario Agcom, sottolinea che le multe in arrivo potrebbero essere davvero salate in base ai casi, con un importo variabile da 150 euro a 5000 euro.

Pur parlando di sanzioni salate in arrivo presto, non sono stati specificati i tempi esatti in cui le multe dovrebbero arrivare. Ad ogni modo, sempre Capitanio sottolinea come il sistema Piracy Shield sia stato un punto di non ritorno per la lotta e il contrasto alla pirateria. Il commissario Agcom ha fatto infine presente come in Spagna stiano analogamente contrastando le IPTV pirata e dunque un fronte comune a livello europeo del fenomeno non potrà che far bene per il raggiungimento dello scopo prefissato.