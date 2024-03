È interessante notare come OnePlus sembri già concentrarsi sul suo prossimo smartphone, noto come OnePlus Ace 3V o anche OnePlus Nord 4. Le recenti dichiarazioni del presidente di OnePlus China, Li Jie Louis, suggeriscono che il telefono potrebbe debuttare sul mercato cinese entro la fine del mese di marzo in corso. In preparazione per il suo lancio, il dispositivo è stato avvistato su Geekbench, svelando alcune delle sue specifiche principali.

Secondo l’elenco, infatti, il prossimo OnePlus Ace 3V con il numero di modello PJF110 sarà alimentato dal nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen. 3 abbinato a una GPU Adreno 732. Su Geekbench sono stati mostrati anche i punteggi ottenuti: ovvero un single-core di 1842 e un multi-core di 4854. Inoltre, il noto elenco conferma la presenza di una variante con 16GB di RAM per questo smartphone, e si prevede che verrà lanciato con il recente sistema operativo Android 14. Tuttavia, non è ancora chiaro quale versione di OxygenOS 14 verrà inclusa nel dispositivo.

Stando alle specifiche chiave rivelate, il OnePlus Ace 3V avrà un’architettura a 8 core suddivisa in tre cluster. Ci saranno 3 core a 1,90GHz, 4 core a 2,81GHz e 1 core base che funziona a 2,80GHz. Inoltre, lo smartphone sfoggerà anche un design simile a modelli come OnePlus Nord CE 4 e OPPO K12. Il OnePlus Nord CE 4 è già stato anticipato per il lancio sul mercato indiano e si prevede che includerà un display OLED da 120Hz con risoluzione 1,5K, una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e una fotocamera frontale da 16MP. La certificazione 3C precedente ha suggerito che il OnePlus Ace 3V potrebbe supportare la ricarica veloce da 100W con una batteria da 5000mAh. È probabile che una versione rivisitata di questo smartphone venga lanciata come OnePlus Nord 4 sul mercato globale.