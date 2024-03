È interessante notare che OnePlus si appresta a lanciare in Cina lo smartphone OnePlus Ace 3V, con voci che suggeriscono che lo stesso telefono o una sua versione modificata sarà rilasciato nel mercato globale con il nome di Nord 4. Anche se la data di lancio dell’Ace 3V rimane un mistero, il produttore cinese ha confermato ufficialmente che presenterà il nuovo chipset Snapdragon 7+ di prossima generazione. Secondo quanto riportato dal poster, il OnePlus Ace 3V verrà equipaggiato con il prossimo processore Snapdragon 7+ Gen. 3 Qualcomm ha recentemente annunciato un evento di lancio per il 18 marzo in Cina, durante il quale dovrebbe annunciare due nuovi chipset, inclusi lo Snapdragon 7+ Gen. 3 e lo Snapdragon 8s Gen. 3.

Si dice che il SoC Snapdragon 7+ Gen. 3 includerà un core CPU Cortex-X4 che funzionerà a 2,9GHz, 3 core CPU Cortex-A520 che opereranno a 1,9GHz e 4 core CPU Cortex-A720 con clock a 2,6GHz. Per quanto riguarda la grafica, il chip dovrebbe integrare una GPU Adreno 732. Questo nuovo chip andrà a sostituire lo Snapdragon 7+ Gen. 2, che ha alimentato diversi smartphone lo scorso anno, tra cui il Poco F5, il Redmi Note 13 Turbo e il Realme GT Neo 5 SE. Il poster rilasciato da OnePlus conferma anche che l’Ace 3V verrà lanciato nella prossima settimana, introducendo una nuova variante viola e un nuovo design per il pannello posteriore.

Intanto, ecco a seguire la scheda tecnica provvisoria: dovremmo trovare un display OLED con una risoluzione da 1,5K, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz per un’esperienza visiva fluida e nitida e con certificazioni specifiche per la protezione degli occhi, garantendo una visione confortevole anche per lunghi periodi. Il device è alimentato da una generosa batteria da 5500mAh per una durata eccezionale, con supporto per la ricarica rapida da 100W. La capacità di memoria dovrebbe essere fino a 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Sul retro una fotocamera principale da 50MP con OIS, mentre davanti una fotocamera selfie da 16MP per autoritratti e videochiamate di alta qualità. Lato software, l’interfaccia utente ColorOS 14 è basata su Android 14 (in Cina) e OxygenOS 14 (nel mercato globale, incluso Nord 4).

