Nome: Eleonora

Cognome: Abbagnato

Anno di nascita: 1978

Città: Palermo

Categoria: Ballo

Chi è Eleonora Abbagnato

Nata a Palermo nel 1978, Eleonora Abbagnato sin da piccolissima frequenta l’associazione sportiva Scuola di Danza della sua città fino a debuttare in televisione a soli 11 anni, quando compare in diretta televisiva per un programma condotto da Pippo Baudo. Le soddisfazioni e i progetti non si fermano: a 12 anni a Montecarlo frequenta la scuola di danza di Marika Bezobrazova e vince il premio DanzaEuropa.

Dopo essere entrata nel corpo di ballo dell’Opéra di Parigi, Eleonora Abbagnato continua la sua scalata nel mondo dello spettacolo con la sua seconda esperienza nel mainstream partecipando allo spettacolo Ma Chi Ce Lo Doveva Dire? di Ficarra e Picone. Con lo stesso duo di comici conterranei debutta al cinema nel film Il 7 E L’8 e nello stesso anno, il 2007, ritorna in televisione come ballerina per Ballando Con Le Stelle.

I ben due occasioni entra a far parte della Giuria di Qualità del Festival di Sanremo: l 2008 e il 2019, fino ad affiancare Paolo Bonolis nell’edizione 2009 della kermesse in qualità di co-conduttrice. Nel 2013 sostituisce Miguel Bosè come caposquadra dei blu del talent show Amici di Maria De Filippi.

Libro, vita privata e presente

Nel 2009 esce il suo libro autobiografico Un Angelo Sulle Punte. Nel 2011 Eleonora Abbagnato ha sposato il calciatore Federico Balzaretti e dalla loro relazione sono nati due figli, Julia (2012) e Gabriel (2015).

Dal 2015 è direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Eleonora Abbagnato, tal proposito, compare nel documentario Scuola Di Danza – I Ragazzi dell’Opera disponibile su RaiPlay. La sua vita è legata anche a Vasco Rossi, grazie alla sua apparizione nel video ufficiale del brano Ad Ogni Costo del rocker di Zocca.

