La squadra di bagnini più famosa della televisione potrebbe tornare presto in azione grazie a una collaborazione tra Fox e Fremantle. Il network e lo studio di produzione stanno infatti avviando i lavori per un reboot di Baywatch, serie cult degli anni ’90, che ha già ispirato uno spin-off, Baywatch Nights, e un adattamento cinematografico uscito nel 2017.

Come showrunner è stata assunta Lara Olsen (Spinning Out). Secondo la sinossi dello show “audaci salvataggi nell’oceano, spiagge incontaminate e iconici costumi da bagno rossi tornano, insieme a un’intera nuova generazione di guardaspiaggia di Baywatch”. Lo scenario è ancora Los Angeles, città in cui i protagonisti “affrontano vite personali complicate e disordinate in un remake ricco di azione il quale dimostra che c’è la famiglia in cui si nasce e la famiglia che si trova”.

Michael Berk, Greg Bonann e Doug Schwartz, ideatori della serie originale, parteciperanno alla produzione della serie in qualità di esecutivi.

