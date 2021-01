Pamela Anderson si è risposata per la quarta volta: l’iconica attrice di Baywatch, attivista per i diritti degli animali ed ex modella per Playboy è convolata a nozze con la sua guardia del corpo Dan Hayhurst un mese fa, alla vigilia di Natale, in una cerimonia intima nel giardino della sua casa canadese.

Ad annunciarlo è stato il Daily Mail, che riporta anche alcune dichiarazioni dell’attrice. A quanto pare Pamela Anderson si è risposata per la quarta volta nella proprietà acquistata dai nonni 25 anni fa e sarebbe estremamente felice della scelta fatta: “Sono esattamente dove ho bisogno di essere, tra le braccia di un uomo che mi ama davvero“.

La scelta della location in cui Pamela Anderson si è risposata per la quarta volta non è casuale: “Qui è dove i miei genitori si sono sposati e stanno ancora insieme. Mi sento come se avessi chiuso il cerchio” ha dichiarato l’ex bagnina CJ di Baywatch.

Insieme alla notizia delle nozze è arrivato anche l’addio ai social: Pamela Anderson si è risposata per la quarta volta e ha voglia di godersi il matrimonio lontano da occhi indiscreti. Per questo Anderson ha condiviso quello che dovrebbe essere il suo ultimo post sui social media su Instagram, spiegando le ragioni di questa scelta e aggiungendo accuse di sfruttamento alle piattaforme di condivisione online, strumenti che definisce “tempo sprecato“. Che abbia vito The Social Dilemma prima di tagliare i ponti con la comunicazione social?

Questo sarà il mio ultimo post su Instagram, Twitter o Facebook. Non sono mai stata interessata ai social media e ora che mi sono sistemata nella vita sono sinceramente ispirata dalla lettura e dal contatto con la natura. Sono libera. Grazie per l’amore. Benedico tutti voi. Spero troviate la forza e l’ispirazione per seguire il vostro scopo e cercare di non lasciarvi sedurre dal tempo sprecato. Questo è quello che LORO vogliono e possono usare per fare soldi. Il controllo sul vostro cervello.

Pamela Anderson si è sposata per la quarta volta dopo una vita sentimentale travagliata. L’attrice aveva già sposato il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee nel 1995, divorziando nel 1998 dopo la nascita di due figli, Brandon Thomas e Dylan Jagger. Alla loro storia sarà dedicata una serie-evento diretta dal regista di Tonya, Craig Gillespie. L’attrice ha poi sposato Kid Rock nel 2006. Inoltre ha sposato il produttore Rick Solomon due volte, nel 2007 e nel 2013. Entrambi i matrimoni con Solomon sono durati meno di un anno. All’inizio del 2020, inoltre, la Anderson aveva annunciato di aver sposato il produttore cinematografico Jon Peters, ma una settimana dopo aveva fatto sapere di essersi separata. Qualche mese dopo ha affermato che non sono “mai stati legalmente sposati” in quanto le nozze con quello che definisce “un amico di famiglia da sempre” non sono mai state registrate: “Pamela Anderson non è mai stata legalmente sposata con Jon Peters. Niente rancore – niente matrimonio, niente divorzio… solo un bizzarro pranzo un po’ teatrale“, si leggeva in una dichiarazione sul suo profilo Twitter. Profilo che ora sarà oscurato come gli altri canali social dell’attrice, con l’intenzione di godersi la vita matrimoniale senza esposizione mediatica.