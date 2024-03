Realme sta per introdurre una nuova gamma di smartphone in India, inclusi i modelli Realme 12 e Realme 12 5G, previsti per il prossimo 6 marzo, e il Narzo 70 Pro 5G che arriverà entro la fine del mese in corso. Ciò che distinguerà il Narzo 70 Pro 5G sarà una caratteristica sorprendente: il supporto per le Air Gesture. Questa funzionalità avanzata, tipica dei dispositivi di fascia alta, consentirà agli utenti di controllare il telefono senza toccare lo schermo, aggiungendo un tocco di innovazione e praticità al dispositivo di fascia media.

Realme ha confermato che il Narzo 70 Pro 5G sarà dotato appunto della funzione Air Gestures, consentendo agli utenti di navigare attraverso il telefono senza toccare il display. Questa caratteristica sarà estremamente versatile, con oltre dieci opzioni di gesti disponibili, inclusi gesti per scorrere tra le app, aprire applicazioni e catturare screenshot. L’innovativa funzione si rivelerà particolarmente utile in situazioni in cui l’interazione diretta con lo schermo non è praticabile. Il produttore cinese ha anche assicurato che gli Air Gestures saranno compatibili con app di terze parti, garantendo un’esperienza fluida e senza contatto fisico per gli utenti.

Inoltre, il nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G vanterà sul retro di una fotocamera di alta qualità, con un sensore principale Sony IMX890 da 1/1,56 pollici, supportato dalla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Lo smartphone presenterà un design elegante con un telaio piato e un display piatto con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz con un foro centrale per ospitare la fotocamera frontale. Da un punto di vista software, Realme ha promesso un’esperienza più snella, con il Narzo 70 Pro 5G che arriverà con il 65% in meno di bloatware rispetto ai modelli precedenti, garantendo così una maggiore efficienza e meno distrazioni per gli utenti.

