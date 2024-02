La serie Realme 12 Pro è stata recentemente lanciata sul mercato indiano e adesso il marchio si prepara al lancio del Realme 12+ 5G il prossimo 6 marzo nel Paese. Inoltre, ci si aspetta che Realme introduca anche il Realme 12 5G a livello globale e in India, con la data di lancio che dovrebbe essere annunciata presto. Anche se non sono stati forniti dettagli sul lancio del Realme 12 5G, nella giornata odierna l’azienda cinese ha ufficialmente confermato che il mid-range Realme Narzo 70 Pro 5G farà il suo debutto il prossimo mese di marzo sul mercato indiano e sarà disponibile per l’acquisto su Amazon.

Il nuovo Realme Narzo 70 Pro 5G arriverà con un design di color verde distintivo ed un modulo fotocamera circolare sul retro. Il microsito su Amazon ha rivelato che sarà dotato di una fotocamera principale Sony IMX890 da 50MP con supporto OIS e un sensore da 1/1,56 pollici che cattura il 63,8% in più di luce rispetto alla generazione precedente. Il device promette immagini più nitide grazie alla media intelligente delle immagini e alle funzioni di riduzione del rumore che si adattano alla forma. Nonostante queste informazioni, rimangono ancora molte incognite riguardo allo smartphone, ma ci si aspetta che Realme riveli ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Quanto alle specifiche presunte, il Narzo 70 Pro 5G dovrebbe sfoggiare: un display AMOLED da 6,67 pollici FHD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz; un SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6nm TSMC abbinato fino a fino a 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna UFS 3.1 espandibile. Alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 67W. Oltre al sensore principale Sony IMX890, dovrebbe sfoggiare anche un ultra-wide da 8MP e un macro da 2MP. Lato software, sarà presente il sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.

