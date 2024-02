Nome: Alice

Cognome: Sabatini

Anno di nascita: 1996

Città: Orbetello

Piattaforme: Instagram

Categoria: Moda

Chi è Alice Sabatini

Nata a Orbetello nel 1996, Alice Sabatini, a soli 5 anni scopre il mondo della passerella e sin da piccolissima si affaccia al mondo dello sport come cestista fino a giocare nella serie A2 con il Santa Marinella. Nel 2015 esordisce a livello professionale nel mondo della moda con AltaRoma AltaModa e nello stesso anno partecipa alla 76esima edizione di Miss Italia condotta da Claudio Amendola e Simona Ventura.

Al concorso Alice Sabatini, 18enne, si classifica al primo posto. Peculiare è il suo look: la giovanissima modella si presenta al concorso con un taglio corto, una vera e propria novità per la manifestazione di Miss Italia che fino a quell’anno ha visto concorrenti con i capelli generalmente lunghi e mossi. Nel 2016 ritorna in campo in serie B con le Stelle Marine di Ostia per poi tornare al Santa Marinella e, nel 2024, nel Varese 95 sempre in serie B.

Nel frattempo, nel 2018 debutta in teatro nella commedia Un Letto Per Quattro per la regia di Sebastiano Rizzo.

La gaffe sulla Seconda Guerra Mondiale

Durante il concorso di Miss Italia le fu posta la domanda su quale periodo storico le sarebbe piaciuto vivere. Alice Sabatini rispose:

“Mi piacerebbe essere nata nel 1942 per vivere la la Seconda Guerra Mondiale, viste le pagine dedicate dai libri: tanto, essendo donna, non farei il militare e sarei a casa con la paura”.

Successivamente, intervistata da Urban Post fece chiarezza:

“Non sono riuscita a espormi bene, considerando che sono stata la prima a essere intervistata […] Non è stata una gaffe in realtà, mi sarebbe piaciuto essere come la mia bisnonna, che è ancora viva e mi parla sempre della Seconda guerra mondiale. Avrei voluto provare ciò che ha passato lei in quegli anni, nel bene e nel male. Ovviamente tutti mi hanno guardato con aria sconvolta e non sono riuscita a spiegarlo bene. Ma penso che mi avrebbero insultata anche se avessi risposto diversamente”.

