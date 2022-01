Con Anna Valle a Sanremo è garantita la presenza di una delle personalità più importanti dello spettacolo nazionale. Attrice ed ex modella, Anna Valle rappresenta il Belpaese dal 1995 grazie al titolo di Miss Italia, per questo può considerarsi addirittura un’istituzione che delizia il palco dell’Ariston.

Chi è Anna Valle

Anna Valle nasce a Roma nel 1975. A 13 anni, dopo la separazione dei genitori, si trasferisce a Lentini (Siracusa) insieme alla madre e alla sorella. Nel 1995 interrompe i suoi studi di giurisprudenza per partecipare a Miss Sicilia, e conquista il titolo di Miss Italia. Per la giovanissima Anna si apre la strada verso il successo.

Già appassionata di recitazione, dopo una prima esperienza in teatro sbarca in TV nella fiction Commesse (1999) insieme a Nancy Brilli e Sabrina Ferilli. La sua sarà una continua ascesa fino al grande schermo con ruoli importanti. Anna Valle è inoltre una persona riservata, per questo non è presente sui social con profili certificati. Nel 2008 ha sposato Ulisse Lendaro, avvocato e produttore, ed è madre di Ginevra e Leonardo.

Anna Valle è particolarmente sensibile al volontariato, per questo è testimonial di Change Onlus e ha prestato il suo volto alla campagna dell’associazione Mission Bambini.

Da Miss Italia al cinema

Dopo il titolo di Miss Italia nel 1995 Anna Valle, con una grande passione per la recitazione, approda in TV nella fiction Commesse e altre di interesse storico-culturale. Nel 2001 recita in Cuore, la miniserie TV ispirata all’opera di Edmondo De Amicis, nel 2003 è Cleopatra in Augusto – Il Primo Imperatore e nel 2005 è Jackie Kennedy in Callas E Onassis.

La sua ultima miniserie TV è Luce Dei Tuoi Occhi di Fabrizio Costa. Nel 1998 debutta al cinema nel film Le Faremo Tanto Male di Pino Quartullo, al fianco di Ricky Memphis e Stefania Sandrelli. Il suo ultimo film al cinema è L’Età Imperfetta di Ulisse Lendaro.