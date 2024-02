Negli ultimi giorni, Honor ha dato un’anteprima delle specifiche e delle caratteristiche del suo prossimo smartphone, l’Honor X9B 5G, destinato al mercato indiano. Inoltre, l’azienda ha annunciato anche il lancio dell’Honor Protect Plan, offrendo vari vantaggi agli acquirenti interessati. Nella giornata di domani, giovedì 15 febbraio, il nuovo Honor X9B sarà ufficialmente presentato sul mercato indiano alle ore 12:30 (ora locale). In attesa di questo evento, l’azienda ha svelato ulteriori dettagli chiave riguardanti questo nuovo smartphone. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Secondo quanto rivelato sul micro sito di Amazon, il prossimo Honor X9B 5G sarà caratterizzato da una batteria massiccia da 5800mAh, con ricarica veloce cablata da 35W, e secondo l’azienda, richiederà solo due ricariche per alimentare l’intera settimana di utilizzo. Il device offrirà una configurazione di memoria di 16GB di RAM, di cui 5GB di RAM Honor Turbo, e una spaziosa memoria interna da 256GB. Il dispositivo sarà alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 1 (a 4nm) e funzionerà su interfaccia MagicOS 7.2 basata sul sistema operativo Android 13. Sul retro, la fotocamera principale sarà da 108MP, con zoom lossless per immagini ad elevata qualità. In precedenza è stato confermato che l’Honor X9B sfoggerà un display AMOLED da 6,7 pollici anti-caduta a 360 gradi Ultra Bounce, con una risoluzione di 1,5k ed una frequenza di oscuramento PWM di 1920 Hz.

Il display fornirà una protezione per gli occhi cinque volte superiore avendo ottenuto una certificazione di resistenza alle cadute a cinque stelle dalla SGS svizzera; si tratta di un vero e proprio primato nel settore. Inoltre, sarà dotato di tecnologia di visualizzazione notturna circadiana e tecnologia di oscuramento dinamico. L’Honor X9B 5G sarà disponibile nelle opzioni di colore Midnight Black e Sunrise Orange. Di recente, il nuovo device Honor è stato indicato per essere collocato nel segmento di prezzo compreso tra Rs. 25,000 e Rs. 35,000 in India.

