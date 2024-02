L’atteso HONOR X9b 5G sarà presto disponibile su Amazon India, come ufficialmente confermato dalla società in anticipo al suo lancio previsto per il 15 febbraio. HTech, il distributore ufficiale degli smartphone HONOR in India, ha condiviso alcune specifiche chiave del dispositivo. Tra queste, spiccano un display ampio da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una risoluzione 1,5K e una densità di pixel di 429ppi.

L’azienda ha anche sottolineato caratteristiche di resistenza notevoli a bordo dell’HONOR X9b 5G, come la tecnologia di ammortizzazione e resistenza anticaduta a 360° ultra-rimbalzo, con una certificazione di resistenza alle cadute a cinque stelle da SGS (Société Générale de Surveillance) in Svizzera. Sebbene il processore Qualcomm Snapdragon sia menzionato sul microsito dedicato su Amazon, la capacità esatta della batteria del device deve ancora essere svelata. Il nuovo smartphone promette un’esperienza visiva di elevata qualità, con un display che supporta una vasta gamma di colori DCI-P3 al 100%, 1,07 miliardi di colori e frequenza di aggiornamento dinamica.

Caratteristiche come la resistenza alle cadute fino a 1,5 metri e la certificazione IP53 per la resistenza alla polvere e all’acqua aumentano ulteriormente l’appeal del prossimo smartphone HONOR X9b 5G. Di seguito ricordiamo le principali specifiche tecniche del device, che presenta: un display AMOLED da 6,78 pollici, 1B colori, 120Hz, risoluzione 1220 x 2652 pixel e frequenza a 120Hz. Sotto la scocca un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 1 (4 nm), e GPU Adreno 710, abbinato a 8/12GB di RAM e storage interno da 256GB. Quanto al comparto fotografico, offre sul retro una tripla fotocamera con un sensore primario da 108MP, f/1.8, un ultra-grandangolare da 5MP, f/2.2 e un macro da 2MP, f/2.4; davanti, una selfie-cam da 16MP, f/2.5. Lato software, il telefono esegue il sistema operativo Android 13 su interfaccia Magic UI 7.2.

