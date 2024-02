Eravate in attesa di un’ottima offerta riguardante l’acquisto dello smartphone Apple iPhone 14 Plus? Benissimo, quest’oggi avrete la possibilità di usufruire di un incredibile sconto del 13% su Amazon e portarvi a casa il dispositivo al prezzo di soli 849 euro (invece di 979 euro di listino), con il colore giallo e nella capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti; inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Adesso, andiamo a dare un’occhiata alle principali caratteristiche e specifiche tecniche del telefono.

L’Appe iPhone 14 Plus 5G misura 160.8×78.1×7.8mm per 203gr. ed è resistente a schizzi, gocce e polvere con grado di protezione IP68. Presenta un ottimo display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1284 x 2778 pixel, tecnologia HDR10, Dolby Vision, 800nits (HBM), 1200nits (peak) e protezione schermo Ceramic shield. Sotto la scocca troviamo un processore hexa-core Apple A15 Bionic (5nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile), e grafica Apple GPU (5-core graphics). Ad alimentare lo smartphone c’è una batteria da 4323mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 20W e wireless da 15W.

Offerta Apple iPhone 14 Plus (128 GB) - giallo Display Super Retina XDR da 6,7"

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 26 ore di autonomia

Quanto al comparto fotografico, l’iPhone 14 Plus offre sul retro una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 12MP (f/1.5,OIS) e un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.4, 13mm) dotato di supporto per registrare video fino in 4k a 60fps, anche in HDR Dolby Vision; frontalmente, la fotocamera selfie è da 12MP. Come connettività il device offre rete mobile fino a 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 con tecnologia MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, NFC con modalità lettore, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BeiDou, connettore Lightning e USB 2.0.

