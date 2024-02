Il 14 febbraio, San Valentino, festa degli innamorati, è il giorno ideale per festeggiare e trascorrere del tempo con il proprio partner. Molte coppie scelgono di andare a cena fuori, organizzare viaggi. C’è poi chi preferisce la tranquillità e il relax di una bella serata sul divano, magari abbracciati, a guardare la televisione.

Come per tutte le feste, anche a San Valentino le serie TV hanno dedicato episodi speciali, con al centro il tema dell’amore. Ecco dunque qualche idea su come trascorrere la festa degli innamorati in compagnia dei nostri personaggi televisivi preferiti.

Per l’occasione abbiamo provato a stilare una Top 5 degli episodi di serie TV dedicati a San Valentino, da guardare in coppia o anche, perché no, anche da soli.

Beverly Hills 90210: Stagione 2 Episodio 22 – Una cicogna per San Valentino

Dylan e Brenda sono la coppia d’oro della serie cult degli anni ’90. Il personaggio interpretato da Luke Perry decide di fare una sorpresa alla fidanzata e la accompagna a donare il sangue. Nel frattempo Kelly, che in seguito sarà protagonista di un triongolo amoroso con i due, è alle prese con l’inaspettata gravidanza della madre e deve fare i conti con la proposta di matrimonio di Mel a Jackie, proprio la sera di San Valentino.

Buffy l’ammazzavampiri: Stagione 2 Episodio 16 – Caccia all’uomo

Xander, dopo essere stato lasciato da Cordelia, proprio il 14 febbraio, chiede ad Amy di fare un incantesimo per far innamorare la ragazza di lui. La magia ha effetto su tutte le donne del liceo, che cadono letteralmente ai suoi piedi, tranne che sul reale obiettivo, Cordelia. Parte così una sorta di gara tra le ragazze della scuola per conquistare Xander, che coinvolge anche Buffy, protagonista nell’occasione di una scena sexy divenuta famosissima.

I Simpson: Stagione 4 Episodio 15 – Io amo Lisa

Il fatto che Ralph Winchester non abbia ricevuto alcun biglietto per San Valentino impietosisce Lisa, che decide così di scrivergliene uno. Il ragazzo, colpito dal gesto, si innamora di lei. Lisa non riesce in alcun modo che non prova niente per l’amico, ma che quella lettera era solo frutto di gentilezza. L’insistenza di Ralph porta la ragazza, esasperata, a umiliarlo in diretta TV nel programma di Krusty. Infine Lisa si scusa e propone a Ralph di restare amici.

Friends: Stagione 1 Episodio 14 – Un rito per San Valentino

La festa di San Valentino è un disastro per tutti i protagonisti della serie. Joey organizza un appuntamento al buio tra Chandler e l’irritante Janice. Phoebe, Monica e Rachel sono alle prese con un incendio nel loro appartamento con cui celebrano il “falò dei fidanzati”.

Modern Family: Stagione 1 Episodio 15: Giochi Pericolosi

Tutte le coppie della serie si apprestano a festeggiare il giorno degli innamorati. Phil e Claire organizzano come di consueto la loro cena romantica in cui si scambiano biglietti di auguri. La serata viene sconvolta quando Phil vede la foto che Dylan regala ad Haley. Jay regala a Gloria un paio di orecchini e poi la accompagna ad assistere a uno spettacolo comico. Lo showman, però, prende di mira l’uomo usandolo come bersaglio per molte delle sue battute, anche abbastanza imbarazzanti.

