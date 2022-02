Arrivano in queste ore, gli auguri degli artisti per San Valentino. In termini religiosi, questa festività si riferisce a San Valentino da Terni, martire, e il giorno 14 febbraio fu istituito da Papa Gelasio I nel 496 in sostituzione dei lupercalia, festa pagana di tradizione romana.

La Festa degli Innamorati

Secondo le fonti tramandate, San Valentino divenne la Festa degli Innamorati quando Geoffrey Caucher nel suo Parlamento Degli Uccelli indicò il 14 febbraio come il giorno del fidanzamento tra Riccardo II d’Inghilterra e Anna di Boemia. Una tesi, questa, più volte contestata dagli studiosi che piuttosto collegano il 14 febbraio come Festa degli Innamorati alla fondazione dell’Alto Tribunale dell’Amore di Parigi, avvenuta il 14 febbraio del 1400. Gli studi per trovare l’origine di questa festività, tuttavia, sono ancora in corso.

Gli auguri degli artisti per San Valentino

Come accade in ogni ricorrenza importante, sui social sono comparsi i messaggi degli artisti per San Valentino. Laura Pausini, in prima fila, posta una foto con il compagno Paolo Carta e scrive: “Hai detto San Valentino?” in varie lingue. Noemi segue l’esempio e posta una foto che la ritrae con il marito Gabriele Greco.

All’appello non manca certo Jovanotti, che su Instagram posta una serie di canzoni suonate in acustico ripescate dal suo repertorio, senza escludere ovviamente la super hit A Te. Tra i messaggi degli artisti per San Valentino compare anche un post di Vasco Rossi in cui, da un video preso da Tik Tok, vediamo due ballerine muovere i loro passi sulle note de L’Amore L’Amore, seconda traccia dell’ultimo album Siamo Qui.

Emma Marrone e Arisa condividono una scena dal film Notthing Hill, in cui Julia Roberts dice a Hugh Grant di essere “una semplice ragazza”.