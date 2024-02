Quest’oggi, vi suggeriamo di dare uno sguardo su Amazon all’imperdibile offerta di un ottimo midrange al prezzo di un low cost: si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11S che porterete a casa risparmiando più della metà del suo costo. Il device, grazie al super sconto del 53%, sarà vostro a soli 140,10 euro (invece di 299,90 euro di listino), con il bellissimo colore Blu, capacità di memoria da 128GB, fotocamera quadrupla AI e grado di protezione IP53. Lo smartphone è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e l’eventuale reso è gratuito.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S 4G misura 159.87×73.87×8.09mm per circa 179gr.; presenta un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici di risoluzione 1080 × 2400 pixel, 409ppi, un rapporto di contrasto 4.500.000:1, luminosità max 1000nit, frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, frequenza di campionamento del tocco a 180Hz e copertura ampia della gamma di colori DCI-P3. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Mediatek Helio G96 (12nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione di tipo UFS2.2 (espandibile fino a 1TB tramite scheda di memoria esterna microSD), e grafica Mali-G57 MC2. Ad alimentarlo, integra una grande batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 33W.

Lato software, lo Xiaomi Redmi Note 11S esegue il sistema operativo Android 11 su interfaccia MIUI 13. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo fantastico midrange offre sul retro un modulo Quad-Camera AI caratterizzato da un sensore principale da 108MP (f/1.9, LED flash, HDR, panorama), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2), un sensore macro da 2MP (f/2.4) e uno per la profondità di campo da 2MP (f/2.4); frontalmente, sfoggia una selfie-cam da 16MP (f/2.4). Come connettività, il device offre: reti mobile fino a 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, dual-SIM e tipo di porta USB-C.

