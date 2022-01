Finalmente l’attesa è giunta al termine: la serie Redmi Note 11 sta per fare il suo debutto anche in Italia e ben tre dovrebbero essere i modelli di lancio, tra cui: il Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e la variante Pro Plus. La vera notizia riguarda l’arrivo, in anticipo, del prossimo Redmi Note 11S, ossia una variante di smartphone che dovrebbe posizionarsi nella fascia alta. Sui canali social ufficiali di Xiaomi India è stato pubblicato un nuovo teaser ufficiale che mostra la data di presentazione del device, in programma il prossimo 9 febbraio.

Stando ai dettagli emersi in Rete fino ad oggi, il prossimo Redmi Note 11S sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 108MP targata Samsung (ISOCELL HM2) e sarà alimentato da un chipset MediaTek. Inoltre, il telefono sarà supportato da un grandangolo da 8MP (IMX355) e da un obiettivo macro da 2MP. Potrebbe essere incluso anche un quarto sensore da 2MP, dedicato alla profondità di campo. Ci saranno almeno tre configurazioni, con un modello di base da 6GB di memoria RAM e 64GB di storage e probabilmente sarà in arrivo anche una versione da 8GB. Ora come ora, non si sa ancora con precisione se ci saranno anche altri tagli a disposizione. Lato software si parla, invece, di Android 12.

ARTICOLI CORRELATI

La famiglia Redmi Note 11, che sta per giungere nel mercato occidentale, dovrebbe avere a bordo un processore SoC Snapdragon (forse Snapdragon 695 o 778G+). Per quanto riguarda il prezzo di vendita, potremmo aspettarci una cifra che sia aggira intorno ai 250 euro, proprio come già avvenuto per il suo predecessore. Non si sa con certezza se il prossimo Redmi Note 11S arriverà anche dalle nostre parti, ma stando a quanto dimostra la certificazione EEC (che si riferisce all’Est Europa), fa ben pensare che lo smartphone possa approdare anche da noi. Staremo a vedere.

Continua a leggere su optimagazine.com