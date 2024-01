Nella giornata di domani, martedì 23 gennaio, OnePlus terrà un evento ufficiale nel quale presenterà i nuovi smartphone della serie OnePlus 12 (composta dal OnePlus 12 e 12R), che debutterà sia nel mercato globale che in quello indiano. Insieme ai telefoni giungeranno anche i nuovi auricolari wireless OnePlus Buds 3. Un informatore sulla piattaforma X (ex Twitter) ha rivelato alcune delle sue specifiche e il prezzo di listino delle cuffie.

Secondo quanto condiviso, gli auricolari OnePlus Buds 3 sono stati progettati per supportare una funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) intelligente fino a 49 dB con la tecnologia audio Hi-Res. Si dice anche che il dispositivo supporti un regolatore del volume scorrevole e offra fino a 44 ore di riproduzione. Con la funzione di ricarica rapida supportata, occorreranno 10 minuti di ricarica per ottenere un tempo di riproduzione fino a 7 ore. Inoltre, gli auricolari OnePlus Buds 3 sono già stati presentati sul mercato cinese e con essi sono state rivelate anche le specifiche complete. Andiamo a dare un’occhiata ai dettagli. Gli auricolari sono dotati di unità a doppio driver coassiali ultra chiare, insieme a un woofer con diaframma da 10,4mm e microfoni integrati.

L’audio surround 3D, la tecnologia Hi-Res Audio, i codec audio SBC e AAC, LDHC 5.0. Il Bluetooth 5.3 e la connessione a doppio dispositivo sono le caratteristiche di connettività degne di nota. I OnePlus Buds 3 includono batterie da 58mAh ciascuna e una batteria da 520mAh, offrendo un tempo di ascolto fino a 44 ore. Inoltre, sono certificate IP55, e quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua. Quanto al prezzo e alla disponibilità, i nuovi auricolari true wireless debutteranno domani 23 gennaio e saranno disponibili anche in Italia nelle due opzioni di colore: Splendid Blue e Metallic Gray. Tuttavia, il prezzo resta ancora un segreto, quindi non ci resta che aspettare l’evento di lancio per maggiori informazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com