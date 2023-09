Come sappiamo ad inizio 2023 OnePlus ha presentato le OnePlus Buds Pro 2 insieme allo smartphone OnePlus 11. Adesso, i prossimi auricolari che il produttore cinese mira ad introdurre sul mercato sono i OnePlus Buds 3. Malgrado la data di lancio resta ancora ignota, grazie al noto sito ‘mysmartprice.com’ possiamo dare un’occhiata alle specifiche, ma anche ai rendering del dispositivo, in collaborazione con il famoso leakster ‘OnLeaks’.

Le OnePlus Buds 3 saranno dotate della cancellazione attiva del rumore (ANC) di 48dB e grado di protezione IP55 per la resistenza all’acqua e alla polvere, mentre la custodia di ricarica avrà una classificazione IPX4. Dando uno sguardo ai rendering trapelati, è possibile notare che gli auricolari sfoggeranno un design quasi identico a quello delle precedenti Buds Pro 2. Tuttavia, occorre dire che questi rendering sono basati sulla fase di test. Restando sempre sul design, l’unica differenza che vedremo riguarda la finitura metallica sulle cuffie. Inoltre, sia gli auricolari che la custodia di ricarica saranno più leggeri dei Buds Pro 2. Infatti, le OnePlus Buds 3 peseranno 4,77gr. ciascuno. Quanto alle specifiche, le cuffie saranno sfoggeranno woofer di 10,4mm e tweeter di 6mm. Saranno anche dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) di 48dB. Per quanto riguarda le altre funzionalità, gli auricolari avranno connettività Bluetooth v5.3, coppia Google Fast e supporto per la doppia connessione.

Anche le OnePlus Buds 3 offriranno 9 ore di durata della batteria quando l’ANC è spento. Con la custodia, forniranno, invece, una durata della batteria di 33 ore. Quando l’ANC è acceso, gli auricolari durano per 6 ore e per 22 ore con custodia. Ogni auricolare avrà una batteria da 58mAh, mentre la custodia avrà una batteria da 520mAh. Con 10 minuti di ricarica, gli auricolari garantiranno 5 ore di ascolto. Per adesso, non sappiamo con precisione quando ci sarà il loro debutto, ma è possibile aspettarci l’annuncio insieme allo smartphone OnePlus 12 il prossimo anno.

