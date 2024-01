Huawei è pronta a lanciare la sua nuova serie di smartphone Huawei P70, il cui debutto è previsto verso la prima metà di quest’anno. La gamma include tre modelli, ovvero Huawei P70, P70 Pro e P70 Art. Ognuno di essi sarà dotato di specifiche e funzionalità davvero uniche. Secondo un nuovo post su Weibo del noto ed affidabile tipster Digital Chat Station, i progressi nella tecnologia degli schermi domestici, in modo particolare l’implementazione della tecnologia LTPO 8T, hanno migliorato di molto l’esperienza e l’accettazione dell’utente.

Quanto alla soluzione dei problemi di protezione degli occhi tramite l’utilizzo di 3Pulse/1Pulse e soluzioni di dimmerazione della luce completa ad elevata frequenza, ha reso i display domestici più competitivi sul mercato. Pare che la serie Huawei P70 possa essere dotata di pannelli OLED forniti da ben quattro diversi produttori di display con sede in Cina. L’informatore cinese DCS ha affermato che una prossima ammiraglia sarà dotata di display di produttori locali, come BOE, COST, Visionox e Tianma. Per quanto concerne il processore, i tre nuovi modelli, come Huawei P70, P70 Pro e P70 Art, dovrebbero essere dotati del nuovo Kirin 9100 o dell’attuale chipset Kirin 9000, invece di utilizzare i SoC Snapdragon serie 8 di Qualcomm come altri marchi.

Gli smartphone di punta della serie P di Huawei sono noti per offrire esperienze fotografiche di prim’ordine e quindi ci si aspetta lo stesso anche dalla nuova gamma P70. C’è la possibilità che i Huawei P70 e 70 Pro siano dotati di sensori della fotocamera interni di Huawei o di fotocamere OmniVision. Inoltre, il Huawei P70 Art potrebbe essere dotato di un sensore della fotocamera Sony IMX989 da un pollice e 50MP. Infine, le opzioni di colore della nuova gamma, ne prevede cinque. Insomma, le fughe di notizie sulla serie Huawei P70 suggeriscono che probabilmente potrebbe essere lanciata nel secondo trimestre del 2024.

