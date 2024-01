Secondo quanto riportato, Huawei si sarebbe messo a lavoro alla sua prossima serie di smartphone di punta, il Huawei P70. Anche se ad oggi la data di uscita ufficiale o le specifiche restano ancora segrete, sono giunte fughe di notizie che hanno iniziato ad offrire un assaggio di cosa dovremmo aspettarci. La più recente giunge da un informatore di Weibo, Smart Pikachu, che ha rivelato in un post che la serie Huawei P70 sarà caratterizzata da display curvi. Tuttavia, a differenza della maggior parte delle attuali ammiraglie, la risoluzione dello schermo potrebbe non raggiungere il tipico standard 2K: la miglior ipotesi, infatti, è che potrebbe essere, invece, di 1,5K.

L’informatore ha anche rivelato che il modello base Huawei P70 potrebbe essere alimentato dal SoC Kirin 9010, lo stesso che si trova a bordo della serie Mate 60. Si tratta di un processore octa-core con 1 core ad alte prestazioni, 3 core ad alte prestazioni e 4 core ad efficienza, insieme ad una GPU Mali-G710 MC10. Un ulteriore informatore, come l’affidabile e noto Digital Chat Station, ha di recente condiviso il rendering del pannello posteriore del Huawei P70. Il device mostra, inoltre, un cambiamento nel design del modulo della fotocamera rispetto al suo predecessore, il Huawei P60.

Il rendering mostra una configurazione sul retro a tripla fotocamera posizionata in un grande modulo rettangolare arrotondato. Le lenti sono disposte in forma triangolare, con il marchio XMAGE ben visibile sul modulo. DCS suggerisce anche che lo smartphone sarà dotato di un nuovo obiettivo principale ad “apertura variabile” e di una fotocamera periscopica a lungo raggio, anche se non sono giunti maggiori dettagli circa la risoluzione o i sensori di immagine. Tuttavia, anche se queste informazioni forniscono alcuni dettagli interessanti, è opportuno ricordare che si tratta solo di prime voci di corridoio ed è quindi meglio prenderle con le pinze.

