Adesso conosciamo molto bene il design del prossimo HONOR Magic 6 Pro, sia per quanto riguarda il fronte che il retro. Come riportato da “gizmochina.com“, il dispositivo dovrebbe essere solcato da un comparto fotografico di una certa entità, composto da tre sensori a disposizione triangolare ed inseriti all’interno di un’isola dalla forma circolare, in cui troveranno spazio anche il doppio flash LED, il microfono ed un altro sensore, oltre che ad una scritta che ci ricorda che il dispositivo assicura uno zoom fino a 100x.

Frontalmente, il prossimo HONOR Magic 6 Pro sfoggerà un display OLED con i lati curvati ed un notch a forma di pillola che rivela la presenza di una fotocamera selfie a doppio sensore. L’HONOR Magic 6 Pro sarà spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 3, avrà uno storage interno di 256, 512GB e 1TB (non sappiamo se la quantità di memoria RAM sarà la stessa per tutti e tre i tagli di memoria, anche se non dovrebbe essere così) con gestione della parte software affidata ad Android 14 con interfaccia grafica Magic OS 8.0.



Il device dovrebbe essere reso disponibile nelle colorazioni nera, bianca, verde, ciano e viola. La presentazione ufficiale del prossimo HONOR Magic 6 Pro avverrà il 10 gennaio, con buona pace di chi vorrà seguirla per poi affondare il colpo acquistandolo non appena arriverà nei negozi, fisici e online (bisognerà poi capire quali saranno quelli designati alle vendite). Vi gireremo ulteriori indiscrezioni non appena saranno disponibili nei prossimi giorni, visto ormai l’avvicinarsi inesorabile del lancio di questo nuovo telefono, che potrebbe anche infiammare il cuore di molti appassionati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com