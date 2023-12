Stando a quanto riferito, Honor si è messo a lavoro alla serie di smartphone di punta Honor Magic 6. Il produttore ha già confermato che il device sarà dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima serie potrebbe debuttare nel gennaio 2024 in Cina. Negli ultimi giorni, sta circolando su Weibo un poster che mette in evidenzia le specifiche del Magic 6 Pro; ecco tutte le informazioni emerse.

Il prossimo Honor Magic 6 Pro equipaggerà un display OLED “Oasis” dotato di una risoluzione di circa 2K. Il dispositivo avrà un ritaglio a forma di pillola, due fotocamere frontali e sensori avanzati per lo sblocco facciale 3D, il funzionamento dei gesti e il tracciamento degli occhi. Il terminale di punta eseguirà il nuovissimo Magic OS 8.0 sul sistema operativo Android 14, e sarà dotato dell’innovativa funzione di notifica Smart Island. Lo smartphone sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 con chip grafico dedicato e di un chip di sicurezza integrato. In modo particolare, Honor Magic 6 Pro includerà un modello di intelligenza artificiale sostanziale con ben 7 miliardi di parametri, andando a migliorare le sue capacità nelle applicazioni dell’IA.

ARTICOLI CORRELATI

Honor Magic 6 Pro sarà dotato, inoltre, di una batteria Qinghai Lake di seconda generazione, tuttavia, le specifiche sulle sue dimensioni ancora non sono state rivelate. Il telefono arriverà, altresì, con il supporto per la comunicazione satellitare. Per quanto riguarda il design, la scocca posteriore sarà realizzata in elegante vetro nanoceramico e sarà resistente ad acqua e polvere con un grado di protezione IP68. In termini di fotografia, Honor Magic 6 Pro sarà dotato della fotocamera principale OmniVision OV50k da 50MP da un pollice con supporto per l’apertura variabile. Il device farà il suo debutto alla fine di gennaio 2024, inizialmente in Cina.

Continua a leggere su optimagazine.com